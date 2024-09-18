ВС РФ поразили обеспечивающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Были поражены также места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники в 145 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными и артиллерийскими войсками ВС РФ.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка и Веселое Харьковской области и в Степногорске Запорожской области. Потери боевиков составили до 20 военных, шесть автомобилей и 152-мм пушка-гаубица Д-20. Также уничтожен полевой склад боеприпасов.

26 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Реагируя на это, газета The New York Times написала, что последние удары России по военным и энергетическим объектам Украины показали реальные силы Москвы. Отмечалось, что РФ также своевременно и полноценно реагирует и на ситуацию в Курской области.

Специальная военная операция (СВО) РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».