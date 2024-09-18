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Известия.ru

В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Песков: увеличение численности ВС РФ связано с количеством угроз у границ России

Повышение численности Вооруженных сил России связано с угрозами у ее границ и враждебной международной обстановкой. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.


«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Подобная ситуация требует принятия соответствующих мер, добавил Песков.

Увеличить штатную численность ВС РФ накануне постановил президент России Владимир Путин. Она установлена в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Решение вступает в силу с декабря текущего года.

С 1 декабря 2023 года Минобороны начало наращивание численности ВС РФ до 1 млн 320 тыс. человек. Отмечалось, что все планы по комплектованию армии и флота за год выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Тогда же Путин установил штатную численность ВС РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц.

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