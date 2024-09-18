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Военное обозрение

Польша планирует начать выпуск собственных артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм

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Источник изображения: topwar.ru

Польша может запустить собственное производство артиллерийских снарядов «дефицитного» калибра 155 мм и полностью обеспечить ими свою армию с 2027 года. Об этом заявил глава группы компаний Grupa WB Петр Войчеховский.

Консорциум Polska Amunicja, в который и входит Grupa WB, был образован специально для создания резерва артиллерийских боеприпасов при старом правительстве. Тогда же консорциум подписал с властями Польши соглашение, в рамках которого обязался построить предприятие по производству артиллерийских снарядов. Однако новое правительство решило, что соглашение не соответствует государственным интересам. На данный момент между сторонами идут торги, на кону производство собственных боеприпасов.

Как заявили в Polska Amunicja, несмотря на выход из состава нескольких предприятий, они готовы построить завод и выпускать снаряды, но нужен контракт и гарантии государства. Если их не будет, то и боеприпасов не будет.

Если у Polska Amunicja будет контракт с Агентством по вооружениям, то [консорциум] берет на себя обязательство, что с 2027 года будет поставлять боеприпасы, полностью изготовленные на польских заводах,

- заявил Войчеховский.

Стоит отметить, что на сегодняшний день проблема с артиллерийскими снарядами образовалась не только у Украины, но и многих стран Европы, щедро делившихся с Киевом боеприпасами. Из-за возникшего дефицита и ажиотажа цены на снаряды резко прыгнули вверх.

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Страны
Польша
Украина
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