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ЦАМТО

ЕС на 70 проц. выполнил обязательство по поставке Киеву миллиона боеприпасов

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 17 сентября. Евросоюз на 70% выполнил свое обязательство по поставке Киеву одного миллиона боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Евросоюз продолжает осуществлять инициативу по предоставлению Украине миллиона боеприпасов, уже выполнил эту задачу на 70%", – сказал чиновник.

По его словам, "ЕС и государства-члены на настоящий момент выделили 43,5 млрд. евро военной помощи Украине, из которых 6,1 млрд. евро предоставлены из Европейского фонда мира".

Он также отметил, что реализуется и инициатива, направленная на расширение производства снарядов 155 калибра. "Страны ЕС нарастили возможности по производству 155-мм боеприпасов до 1,4 млн. штук в год", – сказал он.

В.Домбровскис подтвердил и объявленное в конце августа главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решение по расширению тренировочной миссии ЕС для украинских военных и увеличению числа подготовленных солдат с 60 тыс. до 75 тыс.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине, напоминает агентство.

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