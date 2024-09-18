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Военное обозрение

Концерн «Калашников» принял решение о включении дрона «Каракурт» в состав перспективной экипировки «Легионер»

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Источник изображения: topwar.ru

Мини-разведывательный беспилотник «Каракурт», разработанный концерном «Калашников», включили в состав перспективной боевой экипировки «Легионер». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Беспилотник «Каракурт» разработан специально для ведения воздушной разведки с возможностью передачи информации в режиме реального времени. Он переносится в специальном контейнере, который также является пусковым. Беспилотник можно запустить даже в условиях ограниченного пространства.

«Каракурт» является мини-разведывательным БЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера (тубуса)

- заявили в концерне.

На данный момент «Каракурт» проходит испытания в зоне СВО и получает хорошие отзывы от российских военных. Как заявляется, несмотря на свой маленький размер, беспилотник способен обеспечить высокую осведомленность на поле боя, особенно в городских условиях. По совокупности характеристик было принято решение включить «Каракурт» в состав экипировки «Легионер».

В ноябре прошлого года концерн «Калашников» сообщил, что создает для экипировки «Легионер» интегрированную систему управления разведывательными беспилотниками, в итоге должна получиться система, позволяющая бойцу управлять различными роботизированными комплексами и беспилотниками, данные о которых будут выводиться на экран шлема.

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