Лула да Силва: Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО

По словам президента Бразилии, для его страны важно не принимать участие в конфликте между Украиной и Россией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для разрешения конфликта с РФ до начала СВО, поскольку теперь руководство страны не собирается занимать сторону Киева и продолжит отстаивать скорейшее начало переговоров. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Для Бразилии важно не принимать участие в войне между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы выступаем за мир, а не за войну. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли сделать это до начала войны", - сказал он в ходе выступления перед сотрудниками МИД страны, трансляция велась на YouTube-канале правительства.

По информации газеты Correio Braziliense, бразильский лидер сделал заявление после того, как в окружении украинского президента Владимира Зеленского "потребовали, чтобы Лула [да Силва] нанес визит на Украину". Издание подчеркнуло, что хотя Украина обвиняет Бразилию в поддержке России, руководство страны "лишь выступает за мирное решение конфликта".

12 сентября Зеленский пожаловался, что не встретил понимания и поддержки со стороны Лулы да Силвы во время встречи в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Он также раскритиковал предложения властей южноамериканской республики в адрес Киева о диалоге с Москвой, обоюдных шагах навстречу и компромиссе.

13 сентября посол Бразилии на Украине Рафаэл ди Мелу Видаль отметил, что страна не собирается отказываться от своего нейтралитета в конфликте на Украине.