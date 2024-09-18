«Bayraktar TB2 выполняет функции «координатора»: в ГУР Украины указали на новое назначение ударных беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим возлагал большие надежды на турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. В начальный период конфликта ВСУ пытались использовать данный БПЛА для атак российских войск. В итоге парк этих аппаратов понес значительные потери, после чего пропал из поля зрения.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, в ГУР Украины пояснили, что на первом и втором этапах войны в 2022-2023 годах Bayraktar TB2 применялись для атак российских машин снабжения, лишенных средств ПВО.

В настоящее время TB2 выполняет функции «координатора» при проведении разведывательных миссий, в частности, в Черном море

- отметили в украинской военной разведке.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, TB2, оснащенные эффективными оптическими системами, отвечают за обнаружение российских кораблей в Черном море и его окрестностях. Получаемая беспилотниками информация передается ракетным батареям, например, оснащенных РСЗО HIMARS, для нанесения ударов.

Таким образом, в условиях развертывания ВС РФ средств ПВО Bayraktar оказались неспособными выполнять ударные задачи и теперь, если поверить ГУР, предназначаются главным образом для ведения разведки, выдавая целеуказание другим средствам поражения ВСУ.