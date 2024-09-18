Войти
ТАСС

В Грузии надеются, что отношения с партнерами улучшатся после завершения боев на Украине

306
0
0
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Источник изображения: © Sputnik / Александр Имедашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что конфликт завершится в 2025 году

ТБИЛИСИ, 17 сентября. /ТАСС/. Боевые действия на Украине завершатся в 2025 году, после чего отношения Грузии с зарубежными партнерами станут улучшаться. Такой прогноз сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Бизнес ассоциации Грузии.

"Что же касается нашего прогноза, то с большей степенью вероятности, война на Украине завершится в следующем году. Соответственно, со следующего года отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно улучшатся, что, естественно, критически важно, так как экономика должна развиваться, и у нее не должно быть никаких преград", - сказал Кобахидзе.

16 сентября Госдепартамент объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. Как следует из документа, в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два "лидера экстремистской группировки", якобы причастные к "серьезным нарушениям прав человека". Кроме того, США вводят визовые ограничения в отношении "более чем 60 грузинских граждан", среди которых "высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели".

Отношения Грузии с США, а также ЕС ухудшились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 13:33
  • 4771
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.09 12:32
  • 2
Дальнобойных ракет для Украины нет: экс-директор отдела ЦРУ призвал к переговорам с Москвой
  • 18.09 02:27
  • 1
Лула да Силва: Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО
  • 18.09 02:22
  • 1
Премьер Индии хочет помочь, чтобы конфликт на Украине завершился
  • 18.09 00:02
  • 592
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.09 15:52
  • 1
Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100 Александр Долотовский
  • 17.09 15:49
  • 1
Economist: США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией
  • 17.09 14:52
  • 0
Namejs-2024 – повальная мобилизация
  • 17.09 08:56
  • 3
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках