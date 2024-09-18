В Грузии надеются, что отношения с партнерами улучшатся после завершения боев на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что конфликт завершится в 2025 году

ТБИЛИСИ, 17 сентября. /ТАСС/. Боевые действия на Украине завершатся в 2025 году, после чего отношения Грузии с зарубежными партнерами станут улучшаться. Такой прогноз сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Бизнес ассоциации Грузии.

"Что же касается нашего прогноза, то с большей степенью вероятности, война на Украине завершится в следующем году. Соответственно, со следующего года отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно улучшатся, что, естественно, критически важно, так как экономика должна развиваться, и у нее не должно быть никаких преград", - сказал Кобахидзе.

16 сентября Госдепартамент объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. Как следует из документа, в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два "лидера экстремистской группировки", якобы причастные к "серьезным нарушениям прав человека". Кроме того, США вводят визовые ограничения в отношении "более чем 60 грузинских граждан", среди которых "высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели".

Отношения Грузии с США, а также ЕС ухудшились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.