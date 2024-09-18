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ТАСС

В Дагестане при техвузе открыли первый военно-учебный центр

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Сергей Меликов
Сергей Меликов.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Церемонию посетил глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие военно-учебного центра состоялось в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) в Махачкале. Церемонию посетил глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

"Считаю это событие масштабным и значимым, так как это первый военный учебный центр в Республике Дагестан. С этого момента Дагестанский государственный технический университет вступает в ряды вузов нашей страны, где организованы военные учебные центры нового формата", - сказал Меликов, выступая на церемонии открытия.

По его словам, создание центра - это ответ на вызовы времени. "Дагестанцы вместе с уроженцами самых разных регионов страны - от Карелии до Приморского края плечом к плечу продолжают с честью нести службу на благо Отечества в зоне специальной военной операции. Уже 12 наших воинов удостоены высшей награды страны - звания Героя России. Их подвиги поражают, ими гордится вся страна", - добавил глава республики.

Как уточнил ТАСС ректор ДГТУ Назим Баламирзоев, в первом потоке будут обучаться 99 человек. "В настоящее время набрали 33 человека, 66 наберем в ближайшее время", - отметил собеседник агентства. 

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Военные учения
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