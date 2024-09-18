ЕК работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине $50 млрд

По словам заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, страны ЕС уже выделили Украине €118 млрд, из которых 43,5 млрд потрачено на военную поддержку

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) работает над выполнением решения "семерки" о предоставлении Украине $50 млрд с возможностью получения доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении заместителя главы ЕК Валдиса Домбровскиса.

"Еврокомиссия также работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере $50 млрд, что составляет примерно €46 млрд, подкрепленного в перспективе доходами от замороженных российских активов", - сказал Домбровскис.

Как отмечается в заявлении, с помощью этого пакета планируется позволить Киеву покрыть свои непосредственные потребности, обеспечить макроэкономическую стабильность и дать возможность продолжать вести боевые действия.

"Мы вскоре представим наше предложение Европарламенту и Совету [ЕС], и нам понадобится ваша срочная поддержка, чтобы претворить его в жизнь", - обратился Домбровскис к членам Европарламента.

Домбровскис напомнил, что страны ЕС уже выделили Украине €118 млрд, из которых 43,5 млрд потрачено на военную поддержку, €17 млрд выделены на прием беженцев и €25,2 млрд - в виде макрофинансовой помощи, "чтобы удержать экономику Украины на плаву". Кроме того, по его словам, ЕС уже выделил Украине около €1,4 млрд из экспроприированных доходов от замороженных активов России на нужды военных поставок Украины.

Говоря о военной поддержке, замглавы Еврокомиссии заявил, что европейские страны на 70% выполнили план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Украине. К концу 2024 года производство 155-мм снарядов в Европе выйдет на уровень 1,4 млн единиц в год, пообещал он. Также он заявил о планах стран ЕС подготовить "до конца зимы" дополнительные 15 тыс. военнослужащих для ВСУ, доведя таким образом число обученных в ЕС украинских военных до 75 тыс. человек.

Новый кредит Украине

Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца года независимо от участия США. По ее данным, такой односторонний шаг может быть предпринят на фоне опасения Брюсселя, что Будапешт помешает предоставить США гарантии, которые нужны для участия в погашении кредита замороженными активами России. Правительство Орбана пытается отложить принятие решения до проведения президентских выборов в США, однако ЕС должен уже сейчас подготовить альтернативу, чтобы помощь дошла до Киева до конца года. Решение предполагается принять большинством голосов стран ЕС, а не единогласно, чтобы обойти вето Венгрии.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к воровству ее активов. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.