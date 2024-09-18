Глава МО ФРГ Писториус подтвердил планы Берлина передать Украине новую партию немецких САУ PzH 2000

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Германия подтвердила планы по передаче Украине самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, первая партия будет поставлена в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Берлин готовит к передаче Киеву двенадцать САУ PzH 2000, шесть из них ВСУ получат в течение двух месяцев. По оставшимся шести пока информации нет. По-видимому, речь идет об установках, которые должен передать Катар взамен на поставку новейших 155-мм колесных САУ RCH 155. Катарцы как раз обещали немцам передать 12 самоходок. Правда, их сначала нужно доставить в Германию, отремонтировать и только потом передавать украинской армии.

Думаю, шесть из них будут доставлены в ближайшие восемь недель.

- заявил Писториус, комментируя заявление о поставке САУ PzH 2000 Украине.

Ранее немецкая пресса писала о возможном круговом обмене, в рамках которого Киев получит САУ PzH 2000, Катар — САУ RCH 155, а Германия — деньги Катара. Такая схема с обменами для поставок вооружений Украине применялась неоднократно, в частности по «круговой схеме» Киев получал танки советского образца, боевые машины пехоты, зенитные самоходные установки Gepard.

САУ PzH 2000 хорошо знакомы украинской армии, первые установки ВСУ получили еще весной 2022 года. На сегодняшний день большая часть из них находится в нерабочем состоянии по причине значительного износа ствола, но запчастей к ним нет.