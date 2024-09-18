Войти
Военное обозрение

США тестируют новый твердотопливный двигатель для гиперзвуковых ракет большой дальности

316
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Испытания нового двигателя

Две американские оборонные компании, Raytheon и Northrop Grumman, успешно протестировали новый твердотопливный двигатель для ракет большой дальности, получивший обозначение SRM.

Как утверждается, в ходе стендовых огневых испытаний была подтверждена зрелость проекта и эффективность работы силовой установки.

Компании имеют долгую историю сотрудничества в области разработки гиперзвуковых систем. Новая силовая установка обеспечит большую дальность полета по сравнению с обычными ракетными двигателями

- заявили разработчики.

Как указывается в издании Army Technology, прогресс американского ВПК в области гиперзвукового оружия крайне необходим для укрепления обороноспособности страны. При этом США до сих пор не имеют работающих систем в этой нише.

Россия в ходе украинского конфликта вовсю использует гиперзвуковые ракеты, такие как «Кинжал». Она существует как в виде крылатых, так и в виде баллистических ракет воздушного базирования. Обе версии использовались в нанесении самых тяжелых ударов по Украине

- говорится в издании.

Активно развивает свои программы в области гиперзвукового оружия Китай. Постепенно на арену выходят новые страны. Новый вид угрозы в состоянии пошатнуть безопасность НАТО.

Имеются опасения по поводу потенциального устаревания существующих [на Западе] систем обороны

- указывается в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 13:33
  • 4771
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.09 12:32
  • 2
Дальнобойных ракет для Украины нет: экс-директор отдела ЦРУ призвал к переговорам с Москвой
  • 18.09 02:27
  • 1
Лула да Силва: Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала СВО
  • 18.09 02:22
  • 1
Премьер Индии хочет помочь, чтобы конфликт на Украине завершился
  • 18.09 00:02
  • 592
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.09 15:52
  • 1
Директором программы МС-21 в "Яковлеве" стал один из кураторов разработки SSJ-100 Александр Долотовский
  • 17.09 15:49
  • 1
Economist: США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией
  • 17.09 14:52
  • 0
Namejs-2024 – повальная мобилизация
  • 17.09 08:56
  • 3
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках