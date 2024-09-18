США тестируют новый твердотопливный двигатель для гиперзвуковых ракет большой дальности

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Испытания нового двигателя

Две американские оборонные компании, Raytheon и Northrop Grumman, успешно протестировали новый твердотопливный двигатель для ракет большой дальности, получивший обозначение SRM.

Как утверждается, в ходе стендовых огневых испытаний была подтверждена зрелость проекта и эффективность работы силовой установки.

Компании имеют долгую историю сотрудничества в области разработки гиперзвуковых систем. Новая силовая установка обеспечит большую дальность полета по сравнению с обычными ракетными двигателями

- заявили разработчики.

Как указывается в издании Army Technology, прогресс американского ВПК в области гиперзвукового оружия крайне необходим для укрепления обороноспособности страны. При этом США до сих пор не имеют работающих систем в этой нише.

Россия в ходе украинского конфликта вовсю использует гиперзвуковые ракеты, такие как «Кинжал». Она существует как в виде крылатых, так и в виде баллистических ракет воздушного базирования. Обе версии использовались в нанесении самых тяжелых ударов по Украине

- говорится в издании.

Активно развивает свои программы в области гиперзвукового оружия Китай. Постепенно на арену выходят новые страны. Новый вид угрозы в состоянии пошатнуть безопасность НАТО.

Имеются опасения по поводу потенциального устаревания существующих [на Западе] систем обороны

- указывается в издании.