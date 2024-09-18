США тестируют новый твердотопливный двигатель для гиперзвуковых ракет большой дальности

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Испытания нового двигателя
Две американские оборонные компании, Raytheon и Northrop Grumman, успешно протестировали новый твердотопливный двигатель для ракет большой дальности, получивший обозначение SRM.
Как утверждается, в ходе стендовых огневых испытаний была подтверждена зрелость проекта и эффективность работы силовой установки.
- заявили разработчики.
Как указывается в издании Army Technology, прогресс американского ВПК в области гиперзвукового оружия крайне необходим для укрепления обороноспособности страны. При этом США до сих пор не имеют работающих систем в этой нише.
- говорится в издании.
Активно развивает свои программы в области гиперзвукового оружия Китай. Постепенно на арену выходят новые страны. Новый вид угрозы в состоянии пошатнуть безопасность НАТО.
- указывается в издании.