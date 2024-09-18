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ТАСС

ЕС планирует производить не менее 1,4 млн 155-мм снарядов в год

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Источник изображения: topwar.ru

Боеприпасами активно пользуются военнослужащие Украины

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Производство Евросоюзом 155-мм артиллерийских боеприпасов, которыми активно пользуются военнослужащие Украины, должно выйти на годовой уровень в 1,4 млн единиц к концу 2024-го. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его заявление опубликовала пресс-служба ЕК.

"Производство 155-мм снарядов странами Евросоюза должно достичь как минимум 1,4 млн единиц в годовом выражении к концу 2024 года", - отмечается в тексте. 

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