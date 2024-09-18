ЕС обучил 60 тыс. военных ВСУ с ноября 2022 года

До конца зимы планируется натренировать еще 15 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза обучили около 60 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран сообщества с ноября 2022 года, до конца зимы планируется натренировать еще 15 тыс. человек. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его заявление опубликовала пресс-служба ЕК.

"В ноябре 2022 года стартовала Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), в рамках которой на территории ЕС было обучено 60 тыс. украинских солдат", - говорится в документе.

Отмечается, что новой целью Миссии будет обучение еще 15 тыс. украинских военных "до конца зимы", в результате чего число военных ВСУ, прошедших тренировку в ЕС, достигнет 75 тыс. человек.