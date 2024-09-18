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ТАСС

МИД РФ: Россия учитывает в планировании возможное размещение РСМД США в Японии

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Андрей Руденко
Андрей Руденко.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

В случае размещения этих ракет ответ будет дан, заявил замглавы ведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия учитывает в военном планировании потенциальное размещение запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) американских ракет на территории Японии. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы это знаем, учитываем в нашем военном планировании. И в случае размещения этих ракет - а пока это лишь планы и идеи - ответ будет дан, как сказал президент [РФ Владимир Путин]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут заявила, что американская сторона заинтересована в размещении на время учений на территории Японии ракет средней дальности наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Весной в рамках филиппино-американских учений США развернули на севере островного государства ракетную систему средней дальности. Пекин выступил решительно против этого шага.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. Он не позволял размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва была готова не производить и не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва остается приверженной этому мораторию. 

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