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ТАСС

В Приморье стартуют совместные российско-лаосские военные учения "Ларос-2024"

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Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года
Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны России

Они пройдут в два этапа практических действий

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" начинается в Приморье на одном из полигонов Восточного военного округа. 17 сентября самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на территорию России прибыли военнослужащие Лаоса, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

"18 сентября на плацу полевого лагеря состоится церемония открытия военного учения. Затем военнослужащие Восточного военного округа для военнослужащих Лаоса проведут показные занятия, на которых российские военнослужащие поделятся опытом специальной военной операции. На полигоне развернуто более 20 учебных мест, в частности, по обучению штурму опорных пунктов, окопов, блиндажей, выполнению нормативов по армейской тактической стрельбе", - рассказали в округе.

Там добавили, что учения пройдут в два этапа практических действий. Сначала военные отработают освобождение населенного пункта. Затем в рамках второго этапа совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования. 

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