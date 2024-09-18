Холодная волна: ВМФ на учениях «Океан-2024» отработал защиту Севморпути

Завершились крупнейшие за последние десятилетия маневры российских флотов

ВМФ России завершил учения «Океан-2024», которые стали крупнейшими за последние десятилетия. В них приняли участие 400 кораблей и судов и порядка 90 тыс. военнослужащих, они прошли в разных акваториях, в том числе в океанской зоне. Флот выполнил стрельбы всеми видами оружия, отработал удары по наземным объектам, противолодочные мероприятия. Ключевыми элементами маневров эксперты называют отработку защиты Севморпути и совместные действия с китайскими партнерами.

ВМФ РФ отработал защиту Северного морского пути

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Океан-2024» проходило с 10 по 16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева.

Маневры проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в них задействовали более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тыс. личного состава.

От Народно-освободительной армии Китая в «Океане-2024» участвовали четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов. Так, совместный отряд кораблей Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провел комплексное учение, в рамках которого отбил авианалет и устранил угрозу атаки беспилотников и безэкипажных катеров, а также уничтожил субмарину противника в Японском море.

Противолодочный корабль «Адмирал Левченко» во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам президента России Владимира Путина, целью учений было детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

В ходе маневров отрабатывалось всё, что может потребоваться для войны завтра: ракетные стрельбы, развертывание кораблей, подъем и переброска авиации, десантные операции, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Вертолет Ка-27 во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— С учетом маневров такого масштаба следующий уровень проверки флота — только война, — пояснил он. — Было проведено развертывание сил флота в море, на Северном флоте обеспечили вывод крупных кораблей и атомной подводной лодки. Выполнили стрельбы с берега и с кораблей. Практически отрабатывалось всё, что может потребоваться от флота при боевых действиях. Главными элементами были защита Севморпути, обеспечение развертывания атомных подводных лодок в море, а также то, что китайцы присоединились к нашим кораблям в Приморье. Каспийская флотилия маневрировала и проводила ракетные стрельбы. Из этой акватории можно поразить американские базы в ближневосточном регионе.

Одним из ключевых элементов, которые отрабатывались в ходе учений, стала защита Северного морского пути, полагает военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

Дизель-электрическая подводная лодка во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это одна из самых горячих точек, хоть там и холодно, — рассказал он «Известиям». — Потому что американцы всячески хотят там утвердиться, не мытьем, так катаньем. Поэтому там отрабатывались и проводка конвоев, и высадка десанта при поддержке авиации, стрельбы. Тренировались по полной схеме с учетом сложившихся реалий. Севморпуть охраняет Северный флот, частично Тихоокеанский. В ходе отработки защиты этого маршрута отрабатывали огневые и противолодочные задачи, кроме того, были проведены разведывательные полеты. Островные гарнизоны тоже участвовали.

Другим важным элементом эксперт назвал борьбу с безэкипажными катерами, которые в последнее время всё больше представляют угрозу для морских сил.

— И третий важный момент заключается в том, что активное участие приняли китайские военные моряки в отработке всех задач на Дальнем Востоке. Они крайне заинтересованы в сотрудничестве с нашим флотом, — заключил Василий Дандыкин.

В рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» противолодочный самолет средней дальности Ил-38 совместно с истребителями Су-30СМ и Су-33 авиационного корпуса Северного флота отработали действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродрома Североморск-1 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Учения в океанских районах у нас были и до этого. Но в последние годы начали отрабатывать взаимодействие флотов и межтеатровые маневры. А прошедшие учения интересны тем, что по единому замыслу и плану действовали три флота, то есть, по сути, ВМФ в целом, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Тем самым повышается роль главного командования и Военно-морского флота как отдельного вида Вооруженных сил, — пояснил адмирал. — И самое главное — подтверждается способность ВМФ России проводить самостоятельные операции в дальней морской зоне и в океанских районах. Впоследствии это потребует изменения в теории и возвращения к стратегическим операциям в океанских районах. Такая возможность открывается после того, как на Военно-морской флот поступили корабли и подводные лодки нового поколения, на вооружении которых стоят крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие.

Высадка десанта и пуски ракет

Корабли Северного флота высадили морской десант на необорудованное побережье Чукотки в рамках учения «Океан-2024», рассказали в военном ведомстве.

На первом этапе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» корабельной артиллерией подавил огневые точки условного противника на побережье и обеспечил благоприятные условия для высадки морской пехоты. На втором — отрабатывалось десантирование бронетехники способом «на упор», при котором корабль вплотную подходит к береговой черте и техника выходит непосредственно на берег.

Моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а Балтийский флот провел электронные пуски ракет по морским и наземным целям, отработав уничтожение кораблей условного противника и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами «Бастион».

Пусковая установка БРК «Бастион» во время выполнения задачи по противодесантной обороне участка морского побережья в рамках первого этапа стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» на полигоне Хмелевка Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первый день «Океана-2024» моряки Северного флота запустили ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» и отразили воздушный налет в Баренцевом море. Морякам противодействовали летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений.

В акватории Японского моря первыми стрельбу крылатыми ракетами «Москит» выполнили ракетные катера «Р-14» и «Р-18». Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

Через несколько секунд пуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский».

Пуск крылатой противокорабельной ракеты П-270 «Москит» во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты «Калибр» по морской цели на расстоянии более 200 км осуществил экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко». Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА «Форпост-Р».

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 и самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе СКШУ «Океан-2024» проводили групповой поиск подводных лодок условного противника, а также слежение за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. В ходе этого эпизода учения силы «противника» обозначала одна из дизельных подводных лодок ТОФ.

Экипажи четырех противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки. Борьба с подводными лодками противника также отрабатывалась на другом конце страны — в акватории Балтийского моря.

В рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» противолодочный самолет Ту-142 «Вологда» авиационного корпуса Северного флота на взлетной полосе перед отработкой действий дежурных сил по организации охраны и обороны аэродрома Североморск-1 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны. Экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Роман Крецул

Юлия Леонова

Андрей Федоров