Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов

Источник изображения: topwar.ru

Роль беспилотных аппаратов в сегодняшних военных конфликтах недооценить невозможно. Опыт СВО показывает, что наличие большого количества дронов, причем не только БПЛА, но и других типов (наземных, водных) зачастую становится решающим как при ведении разведки, так и совершении атак.

И если проблема с недостатком беспилотников, которая остро стояла в первый период спецоперации, в наших войсках практически решена, то осталось множество других нерешенных задач. Проблема в первую очередь связана с недооценкой некоторыми командирами роли операторов и самих беспилотников в решении боевых задач.

Авторы обращения к министру обороны России Андрею Белоусову от имени военнослужащих и командиров штатных подразделений операторов БПЛА, частных разработчиков и производителей беспилотников призывают срочно принять решение о создании в структуре Вооруженных сил РФ нового рода войск — беспилотных роботизированных аппаратов (БРА). Соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

Авторы предлагают внести изменения в учебную программу всех высших военных учебных заведений России с обязательным изучением курсантами курса по основам управления и применения подразделений беспилотных аппаратов различных типов в боевых условиях. Утверждается, что сегодня многие командиры недооценивают роль подразделений операторов тех же БПЛА. Такие подразделения, действительно, в ВС РФ существуют, но зачастую в них числятся не опытные специалисты, а «статисты».

То есть просто военнослужащие, которые не выполняют своих прямых обязанностей и занимаются посторонними задачами, не связанными с деятельностью БПЛА

— констатируют авторы обращения к главе Минобороны РФ.

В тыловых частях данные подразделения зачастую укомплектованы обычными срочниками, которые не прошли соответствующее обучение управлению беспилотниками. А на передовой, наоборот, опытных операторов командиры могут отправлять в шумовые и другие подразделения. Происходит это, в том числе, по причине отсутствия необходимого имущества для выполнения боевых задач именно с использованием БПЛА.

Авторы обращения особо подчеркивают, что создание нового рода войск БРА даст большой толчок в развитии данного направления, а ВС РФ повысят свою боевую готовность и мощь. Это позволит аккумулировать в данных подразделениях высококлассных специалистов, бойцов и командиров с большим боевым опытом, что позволит повысить эффективность применения подразделений беспилотных аппаратов на поле боя и исключит возможность использовать специалистов не по назначению.

К слову, Силы беспилотных систем Украины как отдельный род войск в ВСУ по указу Зеленского были созданы в начале февраля этого года. Тогда на уровне заместителя нового главкома ВСУ Александра Сырского новые войска возглавил полковник Вадим Сухаревский. С февраля 2022 года он был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады, в составе которой действовала одна из самых известных рот БПЛА ВСУ «Птицы Мадяра». Утверждается, что за два года военного конфликта эта бригада, находясь на передовых позициях линии фронта, понесла наименьшие потери личного состава, именно благодаря внедрению и эффективному использованию беспилотников.

Правда, не обошлось без привычной киевскому руководству чехарды и дележа. В начале сентября этого года Сырский отстранил от должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого. Началось всё с того, что аккаунты Телеграма, связанные с ГУР, обвинили Гладкого в том, что его жена имеет российский паспорт, а дочь выступает за российскую сборную на международных турнирах. К проверке «лояльности» начштаба подключилась СБУ. Перед этим Зеленский лично снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Эксперты отметили, что истинная причина отставки Гладкого кроется в банальном нежелании ГУР и СБУ лишиться контроля (получения доходов) за закупками беспилотников в случае централизации этого процесса.