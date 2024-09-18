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РИА Новости

Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Табак

Посол Келин рассказал об архитектуре нового евразийского порядка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не выступает против привлечения стран Западной Европы к участию в новом евразийском порядке, который может быть создан, если они сами того захотят, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Когда мы говорим о возможности урегулирования с Украиной в дальнейшем, мы также говорим о двухуровневой системе. Один из уровней - само урегулирование с Украиной, а вторым, конечно, будет новый евразийский порядок, евразийская структура. Идея всё ещё немного расплывчатая в плане того, кого система будет включать… Однако мы не отрицаем участия в этой системе Западной Европы и Европы в целом, если они согласятся", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.

В июле посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.

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