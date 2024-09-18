Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками запущена с космодрома Плесецк

Запуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту осуществлен с космодрома Плесецк. Об этом 17 сентября Минобороны РФ.

«Во вторник, 17 сентября, в 10:00 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что запуск осуществлен в интересах Минобороны РФ.

До этого, 12 августа, генеральный директор производственного объединения «Полет» в Омске (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, входит в структуры «Роскосмоса») Алексей Варочко сообщил, что центр приступил к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара». Как отметил Варочко, в этом году «Полет» уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей от легкого до сверхтяжелого класса. Грузоподъемность «Ангары-А5» составляет до 24,5 т. 11 апреля 2024-го состоялся ее первый испытательный запуск с нового стартового комплекса на космодроме Восточный. Также этот тип ракеты-носителя трижды в тестовом режиме стартовал с космодрома Плесецк.

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