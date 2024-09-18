Трамп считает, что РФ и КНР обогнали США в космосе

Только Илон Маск меняет эту ситуацию, убежден кандидат в президенты США от Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай обогнали Соединенные Штаты в космосе, но сейчас ситуация меняется благодаря работе американского предпринимателя Илона Маска.

"Китай и Россия обогнали нас в космосе", - сказал он в понедельник в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в социальной сети X. Но, как утверждает Трамп, сейчас ситуация уже изменилась благодаря "фантастической работе" Маска.

Ранее бывший глава (с 2009 по 2017 годы) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльз Болден заявил, что надеется на сотрудничество США, России и Китая в космосе, которое позволяло бы им осуществлять перекрестные полеты и открыло бы международный доступ к национальным орбитальным комплексам. Он также отметил, что космос может сближать народы во имя общей цели.