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ТАСС

Трамп считает, что РФ и КНР обогнали США в космосе

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Jose Luis Magana

Только Илон Маск меняет эту ситуацию, убежден кандидат в президенты США от Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай обогнали Соединенные Штаты в космосе, но сейчас ситуация меняется благодаря работе американского предпринимателя Илона Маска.

"Китай и Россия обогнали нас в космосе", - сказал он в понедельник в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в социальной сети X. Но, как утверждает Трамп, сейчас ситуация уже изменилась благодаря "фантастической работе" Маска.

Ранее бывший глава (с 2009 по 2017 годы) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльз Болден заявил, что надеется на сотрудничество США, России и Китая в космосе, которое позволяло бы им осуществлять перекрестные полеты и открыло бы международный доступ к национальным орбитальным комплексам. Он также отметил, что космос может сближать народы во имя общей цели. 

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