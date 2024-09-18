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Военное обозрение

«Су-30 не хватало огневой мощи»: Армения просит Индию продать ей ракеты Astra для истребителей

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УРВВ Astra
УРВВ Astra.
Источник изображения: topwar.ru

Ереван закупил у Москвы 4 Су-30СМ за $100 млн, но не приобрел для них ракеты. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, в связи с этим истребители не использовались во время Карабахской войны. Устранить этот пробел власти намерены за счет сотрудничества с Нью-Дели.

Су-30СМ не принимали участия в конфликте 2020 года с Азербайджаном, поскольку им не хватало огневой мощи, включая управляемые боеприпасы класса «воздух-поверхность»

- говорится в индийском издании The Print.

Как указывается, Армения обратилась к Индии с просьбой укрепить ее военный потенциал, при этом обсуждения были сосредоточены на потенциальной закупке ракет класса «воздух-воздух» Astra и модернизации парка истребителей Су-30.

Отмечается, что Astra, разработанная DRDO (примерный аналог «Ростеха») отличается высокой точностью и дальнобойностью, действуя на расстоянии до 110 км, и оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что обеспечивает высокую вероятность поражения целей.

Как поясняется, данная УРВВ уже используется на индийских самолетах Су-30МКИ и Tejas и поэтому её адаптация к армянским Су-30СМ не составит труда. Продажа этих ракет Еревану существенно увеличит боевой потенциал находящихся в его распоряжении истребителей.

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Азербайджан
Армения
Индия
Россия
Продукция
Tejas
Су-30
Су-30МК
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Проекты
2020-й год
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