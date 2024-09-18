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ЦАМТО

Инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БЛА

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Подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе под Алеппо
Подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе под Алеппо.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 17 сентября. Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) производству и модернизации БЛА.

Как рассказал "РИА Новости" сирийский осведомленный источник, "украинские военные работают вместе с "Рабочей партией туркаманов" (подчиняется руководству ХТШ) над сборкой и модернизацией беспилотников".

По словам источника агентства, "террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) уже получила от Украины комплектующие для сборки БЛА, которые были доставлены в сирийский Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения.

"Было доставлено в распоряжение ХТШ более 250 БЛА в Идлиб партиями в виде комплектующих вместе с товарами гражданского назначения", – рассказал собеседник агентства.

Как уточнил "РИА Новости" сирийский источник, киевский режим в координации с США активно обучает террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) новым технологиям производства БЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил.

"Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БЛА)… Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии", – сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее источник "РИА Новости", на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов.

Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов) находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам" по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.

О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На минувшей неделе турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам" 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.

Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.

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