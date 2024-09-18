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ЦАМТО

На вооружение Береговой охраны Норвегии принят третий корабль класса "Ян Майен"

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Патрульный корабль класса "Ян Майен" (Jan Mayan)
Патрульный корабль класса "Ян Майен" (Jan Mayan) – "Хопен" (Hopen).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 17 сентября. Командование Береговой охраны Норвегии объявило о принятии на вооружение третьего и последнего патрульного корабля класса "Ян Майен" (Jan Mayan) – "Хопен" (Hopen).

Таким образом, в боевой состав Береговой охраны введены все три корабля серии, включая "Ян Майен", "Бьернея" и "Хопен".

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) заключило с Vard Group AS Langsten контракт на строительство трех кораблей для Береговой охраны Норвегии 25 июня 2018 года по результатам тендера. Стоимость контракта превышает 5,2 млрд. норвежских крон (около 550 млн. евро). Общая же стоимость проекта оценивается в 8 млрд. норвежских крон.

Целью покупки, реализуемой в рамках проекта 6615 - Nye Ytre Kystvaktfartoy (Новое судно Береговой охраны), является замена состоящих на вооружении Береговой охраны кораблей класса "Нордкап" (Nordkapp), принятых на вооружение в 1981 году. Новые корабли разработаны для применения в различных регионах в сложных погодных и морских условиях, специально адаптированы для проведения операций в арктических районах. Они будут применяться для обеспечения безопасности, проведения поисково-спасательных операций, тушения пожаров, буксировки, борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты рыболовства.

С 2018 по 2019 гг. осуществлялось проектирование кораблей, строительство началось в первом квартале 2020 года. По условиям соглашения, корпуса кораблей строились на верфи Vard Tulcea в Румынии, которая входит в состав Vard Group, а затем передавались на предприятие Vard Langsten в Томрефьорде (Норвегия) для дооснащения оборудованием и проведения ходовых испытаний перед передачей Береговой охране Норвегии.

Церемония крещения и передачи головного корабля серии, "Ян Майен", состоялась на предприятии Vard Langsten в Томрефьорде 16 ноября 2022 года. Второй корабль, "Бьернейя", был передан в ноябре 2023 года, третий – в июне 2024 года.

По имеющейся информации, длина кораблей серии составляет 136,4 м, максимальная ширина – 22 м, полное водоизмещение – 9800 т. Два дизельных двигателя MTU 20V 8000 M91L мощностью 10 тыс. кВт каждый обеспечивают максимальную скорость хода 22 узла, автономность – восемь недель. На борту могут размещаться до 100 человек. Корабль оборудован вертолетной площадкой, рассчитанной на посадку AW-101 или NH-90, и ангаром. В состав вооружения входят 57-мм артустановка и пулеметы.

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Страны
Норвегия
Румыния
Продукция
AW-101
NH90
М-91
Проекты
2020-й год
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