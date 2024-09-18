«Обнулили окопную РЭБ»: Российские военные доставили FPV-дроны к позициям ВСУ с помощью «авиаматки»

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ВС России в ходе боевых действий впервые применили FPV-дроны на дальности около 40 км, сделать это удалось с помощью беспилотника, выступившего носителем ударных дронов. Об этом накануне сообщали российские ресурсы.

Российские военные впервые применили беспилотник в качестве «авиаматки», разместив на нем несколько FPV-дронов. При этом носитель одновременно выступил в качестве разведчика, определяя цели, а также ретранслятора сигналов, управление ударными дронами осуществлялось через «авиаматку» и было признано эффективным. Сброшенным дронам удалось поразить назначенные цели.

Применение такой связки на удалении примерно 40 км от места запуска полностью обнулило так называемый «окопный РЭБ» ВСУ, это признали всушники. Как оказалось, близость дрона к ретранслятору значительно снижает эффективность работы РЭБ. Согласно публикации на украинских ресурсах, такую связку против ВСУ российские военные применили впервые. Они же и сообщили об «обнулении» средств РЭБ, которые ничем не смогли помочь.

Русские ударили по нашему подразделению FPV-дронами, которые были доставлены многоразовым БПЛА-маткой, на расстоянии 40 км от линии фронта. Матка вела визуальную разведку и направила FPV в атаку. Она также функционировала как ретранслятор управления и видеосигнала. Близость матки-ретранслятора к FPV снижает эффективность окопного РЭБ до нуля.

- говорится в сообщении одного из военных ВСУ.

На каком участке фронта и когда именно это произошло, не сообщается, также неизвестны подробности новой разработки. Будем надеяться, что данный опыт применения связки «авиаматка» — FPV-дроны будет внедрен в войска и начнет применяться более массово.



