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Военное обозрение

Израильский канал о ситуации на границе с Ливаном: «Точка невозврата пройдена»

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Источник изображения: topwar.ru

Появляется всё больше сообщений о том, что армия «обороны» Израиля готовит сухопутное вторжение в Ливан. Ранее, на протяжении нескольких недель, южная часть Ливана подвергалась массированным бомбардировкам и ракетным ударам. При этом израильский премьер Нетаньяху недвусмысленно давал понять, что наземная операция неизбежна и что юг Ливана оживает та же участь, что и постигшая Газу.

К северной границе Израиля перебрасываются всё новые и новые моторизованные подразделения.

По сообщениям 12-го канала израильского ТВ, «точка невозврата пройдена»:

Урегулирование более невозможно.

Сообщается о том, что израильские войска уже, вероятно, получили приказ к началу сухопутной операции против «Хизбаллы», а потому в ближайшее время Ближний Восток может запылать с новой силой.

Напомним, что ранее в Тегеране заявляли о готовности поддержать Ливан, если израильские войска осуществят вторжение. Однако, стоит напомнить, что Иран обещал также «жёсткое возмездие» за атаку на Тегеран, в результате которой погиб лидер политсовета Исмаил Хания. Пока же (а прошло уже более полутора месяцев) никакой конкретики от официального Тегерана по этому вопросу нет.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
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