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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учениях со стратегическими "Ярсами" в Ивановской области

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Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении
Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Тейковская дивизия (Ивановская область) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в рамках учения проводит маневры на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс", сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выполняют мероприятия по совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

Также военные отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.

В министерстве добавили, что интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования выполняются в рамках плановых учений.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. По официальной информации, "Ярсы" в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

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