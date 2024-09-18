В России разработали вооруженное ракетами беспилотное "летающее крыло"

Представитель группы волонтеров-разработчиков изделий для фронта рассказал, что аппарат можно использовать в качестве разведчика, камикадзе и ретранслятора связи

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат типа "летающее крыло" повышенной грузоподъемности и прочности для разведки и нанесения ракетных ударов. Об этом ТАСС сообщил представитель группы волонтеров-разработчиков изделий для фронта из Ярославля.

"Мы сделали аппарат, отличающийся повышенной неубиваемостью и грузоподъемностью по запросу от бойцов из зоны СВО. Аппарат можно использовать в качестве разведчика, камикадзе и ретранслятора связи. Само крыло весит 3 кг, полная взлетная масса - до 10 кг. То есть 7 кг мы можем распределять между полезной нагрузкой и аккумулятором в зависимости от выполняемых задач. Фюзеляж аппарата сделан из фанеры, крыло - из пенопласта. Беспилотник уже применятся на луганском направлении СВО, планируется также применение на запорожском направлении", - рассказал разработчик.

Специалист указал на устойчивость беспилотника к внешнему воздействию. "Конструкция получилась очень жесткая. Недавно заходили на посадку, в траве не увидели кочку, самолет кувыркался пять метров. Из последствий только маленькая вмятинка на крыле, все остальное целое. Кроме того, отправляли беспилотник ребятам на передовую - они не умели летать и много раз засадили борт в землю. Несмотря на это, аппарат все равно взлетает и летит", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в соответствии с запросами военнослужащих из зоны СВО аппарат может оснащаться ракетами. "Бойцы просили сделать что-то для поражения противника с высоты 100 м. Так как они не могут опуститься ниже 100 м, [им] мешают средства радиоэлектронной борьбы противника. Здесь же ракеты позволяют расстреливать объекты с высоты 150-200 м. Носитель на ракете может весить от 300 до 500 г", - сказал разработчик.