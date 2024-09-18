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ТАСС

Во Владивосток на совместные учения прибыли два корабля береговой охраны Китая

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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Два корабля береговой охраны Китайской Народной Республики (КНР) прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях "Тихоокеанский патруль-2024", передает корреспондент ТАСС. Церемония встречи кораблей прошла на причале около Морского вокзала Владивостока.

Корабли "Сюшань" и "Мэйшань" пришвартовались у Морского вокзала Владивостока около 9:00 (02:00 мск - прим. ТАСС). Командиров экипажей на берегу встретили традиционным хлебом с солью. С российской стороны коллег из Китая приветствовал заместитель руководителя службы - руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Роман Толок.

"Уважаемые коллеги, мы сегодня присутствуем при историческом моменте, моменте прибытия кораблей береговой охраны Китая в порт Владивосток, который стал возможен в рамках стратегического партнерства между нашими странами, которое определили руководители наших стран: президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин. Также в рамках взаимодействия в апреле месяце текущего года в городе-герое Мурманске был подписан меморандум между береговыми охранами Российской Федерации и Китайской Народной Республики. <…> В рамках подписания данного меморандума спланировано много мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Толок.

Присутствовавший на встрече начальник береговой охраны КНР генерал-майор Юй Чжун отметил, что совместные учения являются важным воплощением стратегического взаимопонимания в китайско-российских отношениях "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", которые укрепляют сотрудничество двух сторон. Они помогают учиться друг у друга и повышают способность противостоять угрозам, заявил генерал.

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, российскую сторону на учениях представят корабли береговой охраны пограничных управлений ФСБ России по Приморскому краю и восточному арктическому району. Кроме того, активное участие примут авиация ФСБ России, вспомогательные суда Тихоокеанского флота и морской спасательной службы. В ходе маневров участники планируют отработать совместный поиск и задержание судна-нарушителя, выполнить совместные артиллерийские стрельбы, проверить готовность экипажей к проведению операции по спасанию человеческих жизней на море и оказанию помощи судам, терпящим бедствие. 

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