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Вестник Мордовии

Снайперское попадание "Иноходца" уничтожило американскую РСЗО М270

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российский ударный беспилотник "Иноходец", известный также под обозначением "Орион", уничтожил реактивную систему залпового огня М270 MLRS американского производства.

Как сообщает Министерство обороны РФ, это произошло южнее населенного пункта Новый Путь (38 км северо-западнее областного центра Сумы).



Вражеская РСЗО была обнаружена средствами объективного контроля в тот момент, когда расчет пытался укрыть ее в лесном массиве. Запущенная с борта БПЛА управляемая ракета вызвала мощный взрыв, уничтоживший пусковую установку с реактивными снарядами, автомобиль сопровождения и около десятка боевиков формирований киевского режима.

По всей видимости, был применен боеприпас, известный под обозначением Х-БПЛА. Как сообщалось в открытых источниках, его максимальная дальность - 8000 метров. Масса ракеты - 32 килограмма, осколочно-фугасной части - 6 кг.

Наведение на цель осуществляется также как у корректируемого снаряда "Краснополь", с помощью лазерной подсветки. Ранее сообщалось об уничтожении "Иноходцами" нескольких танков ВСУ.

Лев Романов

Фото и видео: Минобороны РФ

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Страны
Россия
США
Продукция
Краснополь
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