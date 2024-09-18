Полигон на Новой Земле готов возобновить полномасштабные ядерные испытания

Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г.

Начальник Центрального ядерного полигона РФ Андрей Синицын отметил, что к работе также готовы лабораторно-испытательная база и персонал

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российский полигон на архипелаге Новая Земля, отмечающий 70-летие со дня образования, в полном объеме готов к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщил "Российской газете" начальник центрального ядерного полигона России на Новой Земле Андрей Синицын.

"Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания", - сказал он.

Россия 24 сентября 1996 года подписала, а 27 мая 2000 года ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как сообщал в августе начальник службы специального контроля Минобороны РФ Виктор Коршак, Россия, несмотря на отзыв ратификации ДВЗЯИ, укрепляет вклад в контроль за ядерными испытаниями. На это указывает в том числе завершение сертификации сейсмической станции в Южно-Сахалинске.

В СССР было проведено 715 ядерных испытаний, которые явились одной из главных основ создания ядерного щита страны. Последний взрыв ядерного заряда на Семипалатинском полигоне прогремел 19 октября 1989 года, а на Новоземельском - 24 октября 1990 года.