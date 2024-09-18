Центральный полигон РФ отмечает 70-летие со дня образования

На площадке проводили испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центральный ядерный полигон Российской Федерации, расположенный на архипелаге Новая Земля, отмечает 70-летие со дня образования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"До создания полигона на Новой Земле СССР уже проводил испытания атомного и термоядерного оружия под Семипалатинском, однако его географическое положение накладывало ограничения на проведение испытаний мощных термоядерных зарядов, а также морского оружия, поэтому взоры советских испытателей были направлены на архипелаг в Северном Ледовитом океане. В период с 1954 по 1990 год на Центральном полигоне были проведены испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов", - отметили в Минобороны РФ.

Там добавили, что на современном этапе, в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2000 года № 72 ФЗ "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", Центральный полигон РФ осуществляет подготовку и проведение неядерных взрывных экспериментов, а также испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.

В ведомстве отметили, что уделяют особое внимание развитию военной и социальной инфраструктуры Новоземельского гарнизона. Так, в единственном населенном пункте на Новой Земле - поселке Белушья Губа - расположена самая северная школа в России, рассчитанная на обучение более 250 школьников в одну смену. В 2022 году был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Также ведется строительство жилых домов для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Уточняется, что безопасность полигона обеспечивают военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны РФ. Подразделения охраны ежедневно проводят тренировки по отражению атак вероятного противника, а для подготовки военнослужащих приглашаются инструкторы, имеющий боевой опыт в ходе решения задач специальной военной операции.

Кроме того, силами созданного из военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны России сводного расчета ведется работа по рекультивации и экологической реабилитации территорий архипелага, содержащих твердые бытовые отходы, а также проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью в Арктической зоне РФ. "Старые здания, возведенные во времена СССР в отдаленных местах архипелага и пришедшие в аварийное состояние, взрываются силами расчетов 12 ГУ Минобороны РФ, а весь строительный мусор, металлолом и другие твердые бытовые отходы в последующем вывозятся на материковую часть России и утилизируются". За первые восемь месяцев 2024 года было собрано более 1 тыс. тонн металлолома и рекультивировано 9 га земель", - добавили в Минобороны России.