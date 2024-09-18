Профессор, доктор Серие Сезен в интервью Cumhuriyet: западный блок поощряет продолжение войны (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: США пытаются не допустить дальнейшего сближения России и Китая

В беседе с Cumhuriyet эксперты прокомментировали утверждения замгоссекретаря США Кэмпбелла, что якобы "Китай оказывает военную поддержку России". По их словам, Вашингтон отказывает другим в праве делать то, что делает сам. Да и доказательств такой поддержки нет.

Дога Озтюрк (Doğa Öztürk)

По словам экспертов, оценивших в интервью Cumhuriyet заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, что "Китай оказывает военную поддержку России", США и Европа открыто предоставляют всяческую поддержку Украине. При этом они не допускают, что какое-либо другое государство может делать это для России. Вопреки распространенному мнению, российско-китайское сотрудничество началось до украинского конфликта.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell) на днях заявил журналистам, что Китай якобы оказывает военную помощь России для боевых действий на Украине, а Россия взамен начала поставлять Китаю подводные лодки, ракеты и другие чувствительные технологии.

Кэмпбелл утверждал, что военная помощь Китая – это попытка помочь сохранить, построить и диверсифицировать "российскую военную машину". Заместитель госсекретаря США добавил, что обе страны прилагают усилия, чтобы скрыть и защитить "вызывающее тревогу" сотрудничество.

Ранее Китай опроверг обвинения в том, что он поставляет России оружие для использования на Украине.

Преподаватель факультета политических наук Университета Анкары, эксперт по Азии, профессор, доктор Серие Сезен (Seriye Sezen) прокомментировала в интервью Cumhuriyet обвинения США в адрес Китая.

"Поощряют продолжение войны"

Российско-украинский конфликт идет не только между двумя этими странами, Россия воюет с Западом, и эта ситуация в то же время непосредственно касается Китая, отметила Сезен. Далее эксперт продолжила: "Россия ввела войска на украинскую территорию, но что заставило ее сделать это? После распада Советского Союза НАТО не сдержала своего обещания не приближаться к границам России. Путин пытается гарантировать безопасность своей страны. Конфликт следует оценивать с точки зрения его причин, процессов, текущих и возможных последствий. Мы знаем, что западный блок, США и действующая заодно с ними Европа оказывают всяческую военную, финансовую, разведывательную помощь (Украине – прим. ИноСМИ) и поощряют продолжение боевых действий".

"Стратегия НАТО по окружению Китая"

По словам Сезен, Запад пытается навязать всему миру свои стандарты. "Запад не может потерпеть, чтобы Россия получала поддержку от того или иного государства, тогда как сам открыто оказывает такую помощь (Украине – прим. ИноСМИ), или чтобы то или иное государство занимало нейтральную позицию, не присоединялось к санкциям против России. С другой стороны, Израиль бомбит сектор Газа с октября прошлого года, и мы видим, как в данном случае крайняя чувствительность, проявляемая в отношении Украины, сменяется молчанием. Это как лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько лицемерен Запад и как он действует в соответствии со своими интересами", – подчеркнула преподаватель.

По словам Сезен, российско-украинский конфликт является частью попыток помешать инициативам Китая по переустройству международного порядка в XXI веке, и одним из конкретных результатов этого конфликта стало дальнейшее расширение НАТО. Североатлантический альянс, расширившийся до Северного полюса под влиянием атмосферы страха, созданной дискурсами о "российской угрозе" в Северной Европе и "китайской угрозе" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пытается расширить свое влияние и на страны АТР, это является частью стратегии по окружению Китая.

"При Путине сотрудничество получило дальнейшее развитие"

Эксперт в области внешней политики Барыш Адыбелли (Barış Adıbelli) напомнил о заявлении директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса (William Burns) о том, что "у нас нет доказательств того, что Китай напрямую поставляет оружие России".

Отметив, что этот тезис не нов, Адыбелли продолжил: "Самый большой страх вызывает китайско-российский альянс, эти опасения существуют уже давно. С тех пор как Путин пришел к власти, сотрудничество между Китаем и Россией развивается. Иногда были взлеты, иногда падения, но всегда было сотрудничество. Военные отношения между Китаем и Россией существуют давно. При Путине они получили дальнейшее развитие".

Тревоги США

По поводу утверждения, что Россия передала Китаю технологии строительства подводных лодок, Адыбелли отметил: "В 2023 году Китай спустил на воду новую подводную лодку. Там, скорее всего, присутствуют российские технологии. Этого Соединенные Штаты и опасались. Если российские военные технологии соединятся с китайскими технологиями, деньгами, знаниями, мощью, то возникнет военная машина, победить которую невозможно. В настоящее время у Китая есть военные технологии, которые постепенно приближаются к Америке".

В достоверности заявлений США нельзя быть уверенными, пока не прозвучит подтверждение от Китая, но такой трансфер возможен, считает Адыбелли.

"Иран присоединится к блоку"

С точки зрения эксперта, Россия создает в Евразии блок, в который входят Китай и Северная Корея, а с подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией на саммите БРИКС в октябре текущего года к этому блоку присоединится и Иран.

"Со стороны России возможен трансфер технологий. Но я не думаю, что это связано с вкладом Китая в украинский конфликт. Лично я рассматриваю это как военное отражение растущего стратегического партнерства между Россией и Китаем", – сказал Адыбелли.

США, критикуя военные отношения между Россией и Китаем, сами продолжают развивать отношения с Индией, Австралией, Южной Кореей и поддерживают процесс превращения Японии в ядерную державу, добавил эксперт.