Армейская печать: в войска поступили 3D-принтеры для производства запчастей

Новое оборудование позволит сократить сроки ремонта и обслуживания техники

В войсках появились 3D-принтеры для печати крупных комплектующих для автотранспорта и бронетехники. Они могут производить прямо в полевых условиях детали разных размеров и конфигурации. Это позволит заметно сократить сроки ремонта и обслуживания техники, поскольку войска будут меньше зависеть от подвоза деталей. Кроме того, технологии 3D-печати придут на помощь, если понадобится запчасть нестандартного формата, отмечают эксперты.

В войсках появились 3D-принтеры для печати крупных комплектующих для автотранспорта и бронетехники. Они могут производить прямо в полевых условиях детали разных размеров и конфигурации. Это позволит заметно сократить сроки ремонта и обслуживания техники, поскольку войска будут меньше зависеть от подвоза деталей. Кроме того, технологии 3D-печати придут на помощь, если понадобится запчасть нестандартного формата, отмечают эксперты.

Для чего нужны 3D-принтеры в армейских ремонтных подразделениях

На оснащении ремонтных подразделений российских войск появились 3D-принтеры, способные печатать детали разных размеров, в том числе относительно крупные, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Их включили в состав подвижных средств технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. В это понятие входят специальные машины, мастерские и оборудование, необходимые для обслуживания автомобилей в полевых условиях.

— С помощью технологий 3D-печати можно оперативно производить некоторые относительно несложные запчасти прямо в ремонтном подразделении. Это должно заметно сократить сроки ремонта и техобслуживания — не нужно ждать, пока поставят все необходимые комплектующие, — рассказали источники. — Печатать можно из разных материалов, включая резиновые, композитные, эластичный пластик. Технология позволяет оперативно производить, в частности, панели для монтажа силового электрооборудования бронетехники или, к примеру, прокладки двигателя.

В зоне боевых действий 3D-принтеры будут незаменимы, так как помогут ремонтным подразделениям выиграть время, которое в реальных боевых условиях решает очень многое, рассказал «Известиям военный эксперт Юрий Лямин.

— За недоставленные вовремя боекомплекты или подкрепления зачастую приходится платить жизнями солдат и офицеров, срывом выполнения важных боевых задач, — объяснил он. — Чтобы этого не случилось, технику надо всегда держать в работоспособном состоянии. И это не так уж и просто, особенно в условиях реальных боевых действий. Поставки запасных частей могут задержаться из-за повреждения инфраструктуры, проблем с топливом, изменения обстановки, а следом и логистики доставки.

Эксперт напомнил, что есть два типа 3D-принтеров — работающих с пластиковыми деталями и металлическими.

— Все они нужны, — отметил он. — Пластиковые детали быстро изнашиваются. Принтер, работающий с металлом, позволит изготавливать большой ассортимент важных деталей в полевых условиях. Это повысит возможности мастерских. Полного комплекта запчастей нигде никогда нет, поэтому принтеры должны помочь решить задачу их дефицита.

Порой на поврежденной технике требуется установка эксклюзивной детали с нестандартными параметрами, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

— Бывает, что в ходе ремонта нужна не совсем универсальная деталь, специфическая, — отметил он. — Например, в механизме произошли какие-то сдвиги, изменения после повреждения. Устанавливать стандартную деталь не всегда целесообразно. Конечно, технология 3-D печати дает возможность быстро смоделировать эксклюзивную деталь, которая нужна в конкретном случае, сделать своего рода военный тюнинг машине. В этом случае она будет действовать не менее эффективно, чем до поражения. С нестандартными деталями очень сложно решить вопрос в ходе ремонта: надо отправлять заявку на завод, ждать, когда там разберут, как изготовить эту деталь. Ничего лучше не придумать, чем применять трехмерные принтеры. Это хороший выход для быстрейшего ввода техники в строй. А в каких-то случаях она сможет стать еще более эффективной, чем до того, как она получила ущерб.

Преимущество российской техники перед западной — в пригодности к полевому ремонту

Ранее замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-майор Сергей Шаленый заявил, что один из главных недостатков поставленной Украине западной техники в том, что ее можно ремонтировать только на стационарных производственных базах.

— Мы имеем большое количество застрявших машин, большое количество машин, которые противник сам эвакуировать не может. Сложность их устройства предполагает ремонт только на стационарных производственных базах. Соответственно, никакого войскового ремонта, быстрого возвращения их в строй. Об этом вообще речи нет. Сейчас мы видим очень мало этих машин на линии боевого соприкосновения. Потому что они вышли из строя и требуют ремонта, — отметил он.

В отличие от западной техники, российские машины ремонтируются непосредственно в войсках, и лишь для особо сложного ремонта их отправляют на стационарные базы. В каждом мотострелковом или танковом полку есть ремонтная рота, а в соответствующих дивизиях есть ремонтно-восстановительные батальоны. В них есть всё необходимое для технического обслуживания машин и для проведения ремонтных работ.

В последнее время военное ведомство активно внедряет инновации в тыловую инфраструктуру. Как ранее сообщали «Известия», в частности, для войск разработан мобильный заправочный пункт. Это специальный контейнер, который устанавливается на грузовом автомобиле повышенной проходимости. В нем предусмотрены отсеки для генератора, электродвигателя, бензобака, запасных частей, инструментов и огнетушителей. При его создании изучался и учитывался опыт СВО. При необходимости его можно снять с автомобиля и установить на подготовленной площадке или в капонир. Для этого контейнер оснащен гидравлическими погрузочно-разгрузочными устройствами и стояночными опорами.