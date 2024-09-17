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Российский суперкомпьютер «Сергей Годунов» стал в два раза мощнее

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Российский суперкомпьютер «Сергей Годунов»
Российский суперкомпьютер «Сергей Годунов».
Источник изображения: Группа компаний РСК

Изначальный запуск состоялся в ноябре 2023 года

Специалисты группы компаний РСК завершили плановую модернизацию суперкомпьютера «Сергей Годунов» в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН). Об этом рассказала пресс-служба группы.

В итоге суммарная пиковая производительность этого вычислительного комплекса достигла 114,67 Терафлопс (триллионов операций в секунду) — из них 75,87 Тфлопс на центральных процессорах и 38,8 Тфлопс на графических ускорителях. Проект модернизации выполнен на средства гранта для обновления приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».



Изначальный монтаж, тестирование и запуск в эксплуатацию этой суперкомпьютерной системы были завершены специалистами РСК в ноябре 2023 года, а ее официальное открытие состоялось в ИМ СО РАН в феврале 2024 года. Тогда производительность суперкомпьютера составляла 54,4 Терафлопс.



Этот отечественный суперкомпьютер создан на базе платформы «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением. Высокопроизводительная система ИМ СО РАН построена на базе вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами семейства Intel Xeon Scalable. Кроме того, в состав суперкомпьютера входит узел на базе 4 графических процессоров NVidia A100 и сервер визуализации с большой памятью (процессоры Intel Xeon Platinum 8368, 4 ТБ оперативной памяти, 2 графические карты NVIDIA RTX 5000 Ada, 32 ГБ GDDR6).

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