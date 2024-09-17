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Техкульт

Специалисты НАСА сумели активировать двигатели «Вояджера-1» возрастом 47 лет

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Вояджер-1

Специалисты НАСА сделали, казалось бы, невозможное — совершили переключение с одной группы двигателей на другую космического зонда «Вояджер-1», запущенного ровно 47 лет назад и находящегося на расстоянии более 24 млрд. км от Земли. На сегодня это самый удаленный во вселенной космический аппарат, созданный человеком.

Некоторые двигатели «Вояджера» за истекшие годы засорились диоксидом кремния в результате разрушения резиновой мембраны топливного бака, что снизило их эффективность, поэтому в НАСА решили найти им замену, а именно — подключить другую группу двигателей. «Вояджер-1» оснащен тремя комплектами двигателей, необходимых для облета планет. С выходом за пределы Солнечной системы потребность в них исчезла и теперь любую из этих групп можно использовать для ориентирования зонда относительно Земли. Неизвестно, сколько еще времени космический аппарат-долгожитель будет подавать признаки жизни, очевидно одно — свою первоначальную миссию «Вояджер-1» перевыполнил многократно.

Александр Агеев

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Компании
NASA
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