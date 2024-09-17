Милитаризация Польши превратилась в череду скандалов.

Провал поставок боеприпасов для авиации и артиллерии, коррупционные скандалы и даже обман важнейшего партнера по НАТО – США – все это стало приметой того, как Польша тратит гигантские средства, выделенные на закупку оружия. В итоге страна рискует оказаться на пороге невиданного ранее бюджетного кризиса. Что же произошло?

Сейчас Польша обсуждает свой военный бюджет на следующий год. Его проект был представлен в конце августа. Первое, что бросается в глаза – рекордные военные расходы, которые предполагается довести до 4,7% от ВВП (190 млрд злотых, или 50 млрд долларов). Варшава выдвигается по соответствующей статье расходов в лидеры среди стран НАТО, в котором в настоящее время только пять стран тратят на вооруженные силы более 3% ВВП: Польша, Эстония, США, Латвия и Греция.

Чтобы умерить обвинения в милитаризме, польское правительство хочет резко повысить и расходы на здравоохранение. Однако суммарно такие траты означают растущую дыру в казне – предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 289 млрд злотых (67,3 млрд долларов). Госдолг Польши в 2025 году достигнет 59,8% ВВП (в нынешнем году он составляет 54,6%). Но самое поразительное в том, что даже такие расходы сопровождаются серией скандалов, доказывающих их бессмысленность.

Провалилось производство снарядов...

Началось с того, что польский портал Onet опубликовал комическую историю о том, как местная компания Nitro-Chem, крупнейший производитель тротила в НАТО, готовилась к запуску производства важнейших для армии артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. В 2022 году стало ясно, что с активизацией боевых действий на Украине спрос на эти боеприпасы резко возрастет.

На тот момент Польша производила около шести тысяч таких снарядов ежегодно – а на Украине противоборствующие стороны выстреливают такой запас за несколько часов. Однако на пути увеличения производства появились технические сложности.

"Может показаться, что нет ничего проще, чем соорудить стальную оболочку, чтобы наполнить ее взрывчаткой. Между тем эта оболочка должна быть изготовлена по специальной технологии, которая обеспечит адекватную фрагментацию снаряда на поле боя. Он не может развалиться, скажем, на две-три части. Он должен разделиться на очень много фрагментов, желательно с острыми краями, потому что таким образом он получит наибольшее поле и эффективность поражения. К сожалению, Польша до сих пор не добилась такой технологии, поэтому из-за нехватки времени лучше всего было купить ее за границей", – поясняют в Nitro-Chem.

Польское правительство решило сделать своим стратегическим партнером в оружейной отрасли Южную Корею. Соответственно, Nitro-Chem решил получить технологию изготовления корпусов снарядов от Hanwha Group – крупнейшего южнокорейского оружейного концерна. Произошел обмен делегациями, первичные переговоры прошли успешно, оказались согласованы планы строительства совместного предприятия в Быдгоще.

Но тут в борьбу за крупный контракт вмешалась другая польская фирма Mesko, возглавляемая ставленницей тогдашней правящей партии "Право и справедливость" Эльжбетой Сренявской. Mesko попыталась перетянуть контракт на себя.

Против директора Nitro-Chem Анджея Лысаковского затеяли грязную интригу, позволившую уволить его по надуманному поводу. Самое же главное – "Право и справедливость" изначально поставила именно на Mesko. Когда же выяснилось, что эта фирма не сможет своевременно наладить производство снарядов, эту миссию вновь доверили Nitro-Chem. Но и новое руководство Nitro-Chem провалило возобновившиеся было переговоры с Сеулом.

В итоге проект по выработке боеприпасов на основе корейских технологий не осуществился ни в Nitro-Chemie, ни в Mesko, ни в любой другой польской компании. Теперь этим сюжетом занялась прокуратура.

...боеприпасов для авиации...

Впрочем, сотрудничество с южнокорейцами еще не является гарантией обретения качественной военной техники. В прошлом году Польша получила из Сеула первую партию в двенадцать учебно-боевых самолетов FA-50. Всего страна планирует иметь сорок восемь таких машин, призванных заменить старые МиГ-29.

Внезапно выяснилось нечто странное – у уже приобретенных и доставленных в Польшу самолетов отсутствует вооружение! Нынешние польские власти с удовольствием свалили вину за это на своих предшественников – партию "Право и справедливость", во времена правления которой и заключался контракт на приобретение FA-50. "Вероятно, это первые в мире небоевые учебно-боевые самолеты", – саркастически сообщил парламентариям замминистра обороны Цезарий Томчик.

По его словам, чиновники с польской стороны, заключавшие этот контракт, воспользовалась редкой переговорной тактикой – по их плану вооружение закупаемых машин должно было обсуждаться уже после приобретения самолетов. Между тем, как оказалось, оружие для FA-50 вовсе больше не производится.

Томчик назвал эту ситуацию "абсурдом" – и нынешнее руководство Минобороны отправило запрос в соответствующие органы с просьбой проверить деятельность прежнего главы ведомства Мариуша Блащака и его окружения. Теперь специалисты будут выяснять, кто конкретно принимал решение о закупке этих "чемоданов без ручки" и оставил польское небо без защиты.

...и даже комплексов HIMARS

Еще один скандал разразился в связи с запланированной закупкой у США 486 ракетных установок HIMARS. Варшава и Вашингтон год назад подписали рамочное соглашение на этот счет – поставки должны были начаться в конце 2025 года. В настоящее время польские вооруженные силы располагают лишь 20 установками HIMARS (полученными по контракту 2019 года за 414 млн долларов).

И вдруг Польша передумала. Варшава подписала исполнительные контракты сразу на 290 модулей южнокорейской ракетной системы К239 Chunmoo (Homar-K).

"Поставки уже идут, и в общей сложности мы заплатим за эти системы (корейские К239 – прим. ВЗГЛЯД) более 20 млрд злотых (5 млрд долларов – прим. ВЗГЛЯД). Стоит подчеркнуть, что если американская версия этого оружия вмещает в контейнер шесть ракет с дальностью около 80 километров, то корейская версия имеет два таких контейнера, то есть ракет может быть целых двенадцать", – пояснило издание Rzeczpospolita. Фактически Польша обманула Соединенные Штаты, сорвала крупный оборонный контракт.

Разумеется, сделано это не от хорошей жизни. Выяснилось, что приобретение такого количества HIMARS Варшаве не по карману. Подсчитано, что стоимость этой закупки составит максимум 10 млрд долларов. "Учитывая, что мы недавно подписали, например, контракт на закупку 96 вертолетов AH-62 Apache примерно на 40 млрд злотых (10 млрд долларов – прим. ВЗГЛЯД), бюджетный фонд становится все меньше", – отмечает Rzeczpospolita.

Теперь Польша будет вести переговоры о покупке только 126 комплектов HIMARS. Ну а поскольку первоначальный график реализации договора уже недействителен, непонятно, когда эти установки поступят в Польшу.

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Есть все основания полагать, что госбюджет 2025 года станет для Польши последним, когда она сможет позволить себе такие траты на оборону. Дальше выбор – или страна сумеет преодолеть дефицит госбюджета, либо Еврокомиссия заставит Варшаву ввести жесточайшую экономию.

Правда, у варшавских политиков есть еще надежда получить деньги из "европейской тумбочки". Анонимный источник в правящей коалиции сообщил изданию Money.pl, что они хотят попросить у Еврокомиссии компенсировать часть своих расходов из бюджета Евросоюза. Обоснование, по мнению правительства Туска, железобетонное: Польша является "прифронтовой страной и берет на себя ответственность за весь Евросоюз". Аноним добавил: "Мы ведем переговоры, и они, на мой взгляд, дадут определенный эффект к концу сентября. Если мы получим оттуда хотя бы один процент, это уже будет успех".

Станислав Лещенко