В который уже раз за последнее время Украина была вынуждена прибегнуть к экстренным аварийным закупкам электроэнергии у европейских соседей. Однако все меньше признаков того, что европейцы рады оказывать такую помощь киевскому режиму. Все потому, что украинский энергетический кризис перекидывается на Европу. Каким образом?

Удары российских ракет по электростанциям Украины создали большие трудности в обеспечении энергией не только украинских предприятий и городов. До начала СВО, да и в первые месяцы операции Украина в больших количествах экспортировала электричество в соседние страны Европы.

Теперь же в Киеве просят европейцев "качать свет в обратную сторону". Причины понятны. По данным Die Welt, "веерные отключения электричества зимой спровоцируют настоящую гуманитарную катастрофу на Украине, что вынудит миллионы жителей этой страны бежать в Европу".

В понедельник украинские специалисты озвучили данные о повреждениях объектов энергетики. По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли. Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые – больше 80%. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявляет, что при уничтожении обслуживающих украинские АЭС высоковольтных подстанций "может быть обесточена большая часть страны".

Вот уже второй день Украина привлекает из Европы срочную энергетическую помощь. Казалось бы, для стран ЕС это выгодное дело, дополнительный заработок на поставках электричества, во-первых. Предотвращение той самой угрозы, о которой пишет немецкое издание, – усугубления ситуации с беженцами – во-вторых.

Но нет – перед нами предвестник энергетического кризиса в Европе. И бьют тревогу по этому поводу, как ни странно, очень далеко от Украины. Почему?

Ответ на этот вопрос дает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен цитирует Financial Times. Греческий премьер известил, что цена на электроэнергию в августе на оптовом рынке его страны достигла 130 евро за МВт·ч, что на 60 евро за МВт·ч выше, чем месяцем раньше.

"Одной из причин скачка стал тот факт, что экспорт электроэнергии из ЕС на Украину в этом году вырос почти в шесть раз. До войны Украина была чистым экспортером электроэнергии,

– пишет глава греческого правительства. – Мы чувствуем, что существует мини-энергетический кризис, о котором никто не говорит. Необходимо усилить надзор и контроль над европейским рынком электроэнергии со стороны Комиссии, поскольку в настоящее время ситуация представляет собой "непостижимый черный ящик" – даже для экспертов".

Среди других факторов, способствовавших значительному росту цен на электроэнергию в Юго-Восточной Европе, было малое количество осадков, приведшее к опустошению плотин, летняя жара и перебои в выработке собственной электроэнергии. "На энергетическом рынке Юго-Восточной Европы наблюдается фундаментальное искажение. Что-то работает неправильно. Я не ожидаю немедленных решений, но, по крайней мере, пусть кто-то этим займется", – добавил Мицотакис.

Важно, что он не одинок в своих призывах сделать что-то для сдерживания цен на электроэнергию. Несколькими днями ранее бывший глава Евроцентробанка Марио Драги, которому поручено подготовить отчет об экономике блока, предупредил, что высокие цены на электроэнергию влияют на конкурентоспособность европейского бизнеса. "Высокие цены на энергоносители стали элементом, который подрывает европейскую промышленную производительность, причем пиковые цены в два и три раза превышают пики в Соединенных Штатах", – говорится в докладе Драги.

"Влияют" – это мягко сказано. Резко подорожавшая энергия (благодаря отказу от российского дешевого трубопроводного газа) вынуждает крупные промпредприятия ЕС перебираться в США, где электричество кратно дешевле.

А в последние дни прессу Европы потрясли сообщения о закрытии ведущим немецким автопроизводителем Volkswagen нескольких своих заводов. Электротехнический концерн Siemens Energy и крупнейшее немецкое химическое предприятие BASF переориентировали уже направление инвестиционных капиталов с Германии на США. Миллиарды евро этих и еще по меньшей мере 224 немецких компаний будут вложены в американскую, а не в немецкую экономику.

Росту цен на электричество в Германии способствовало и полное закрытие атомных электростанций, которые ранее давали до 20% объема вырабатываемого электричества в стране. АЭС были объявлены еще в 2002 году "особенно опасными для экологии" и потому подлежащими закрытию в рамках программы по озеленению экономики.

За прошедшие с тех пор чуть более 20 лет немцам удалось добиться расширения парка ветряных и солнечных электростанций, влив в эту сферу около 600 млрд инвестиций. Однако стабильности энергорынку это так и не принесло (из-за нестабильности собственно возобновляемых источников – то безветрие, то тучи на небе, то ночь некстати наступает). И вдобавок, согласно опубликованным в журнале Sustainable Energy Journal результатам анализа, проведенного европейскими учеными, если бы те же самые деньги были вложены в строительство и развитие сети АЭС, экономия на выбросах СО2 была бы точно такая же (25%), а промышленность получила бы энергии в пересчете на финансы на 300 млрд евро больше.

Украина уже запросила поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии. В "Укрэнерго" сообщили, что "импорт электроэнергии из Европы будет носить временный характер". Однако нет никаких признаков того, что в условиях оккупации ВСУ части Курской области Россия будет снижать интенсивность ударов по украинской энергосистеме.

А значит, потребность Украины в импорте электроэнергии будет только возрастать, и проблемы у Европы в сфере энергетики – расти.

Пока власти одних восточно-европейских стран "выражают озабоченность" и пишут письма в Брюссель, руководство Польши выразило готовность помочь Киеву своим электричеством. Однако, поскольку энергии Польша вырабатывает сегодня в полном соответствии с выражением "нам самим мало", решать проблему Варшава предлагает путем расконсервирования остановленных ТЭС, работающих на угле.

Это нарушает условия так называемой Большой зеленой сделки (общеевропейского плана по выбросам СО2), но до подсчета ли выбросов в атмосферу, когда речь идет о возможности, с одной стороны, поднять свою энерговооруженность, с другой – совершить союзнический политический жест. А точнее, опять же заработать на продаже электричества Украине и при этом избежать штрафов за несоответствие нормам Big Green deal. "Глобально это не решит проблему, но пережить зиму 2024-2025 годов украинцам поможет", – говорил по этому поводу польский премьер Дональд Туск.

Бьют тревогу по поводу грядущей нехватки электричества и в Чехии. Министр промышленности и торговли этой страны Йозеф Сикела уже направил письмо европейскому комиссару по энергетике Кадри Симсон с выражением беспокойства по поводу приближающегося окончания срока действия договора о поставках российского газа через территорию Украины. В письме говорится, что "замена российского газа на СПГ, импортируемый из других стран, приведет к повышению стоимости вырабатываемой в стране электроэнергии".

Европейцы видят, что продолжение Евросоюзом поддержки военных действий на Украине все сильнее бьет бумерангом по экономике ЕС. Однако в силу утраты суверенитета этим странам остается только слушаться сюзерена – Соединенные Штаты. Европа осознанно движется к энергетической катастрофе, и Украина ей в этом оказывает посильную помощь.

Владимир Добрынин