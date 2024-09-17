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ТАСС

ФРГ поставит Киеву шесть артустановок PzH 2000 в ближайшие два месяца

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Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сообщил о планах передать Украине 12 САУ

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Шесть из 12 обещанных властями ФРГ Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) будут поставлены в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Шесть из них, я думаю, будут поставлены уже в течение ближайших восьми недель", - приводит его слова агентство DPA.

В кулуарах заседания контактной группы по военному содействию Украине 6 сентября Писториус сообщил о планах передать Киеву 12 САУ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Германия
Россия
США
Украина
Продукция
PzH 2000
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