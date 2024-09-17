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ТАСС

Роскосмос и NASA на неделе обсудят сотрудничество по программе МКС

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Члены экипажа МКС
Члены экипажа МКС.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Заседания состоятся с 17 по 19 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совместная комиссия Консультативно-экспертного совета Роскосмоса и Консультативного комитета NASA по Международной космической станции (МКС) проведет на этой неделе несколько заседаний, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"С 17 по 19 сентября 2024 года в Москве состоятся заседания Совместной комиссии Консультативно-экспертного совета Роскосмоса и Консультативного комитета NASA по МКС", - говорится в сообщении.

В состав комиссии входят специалисты российских и американских предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, а также космонавты РФ и астронавты США. Ее целью является выявление вопросов, которые могут влиять на безопасность и эффективность совместной пилотируемой программы России и Соединенных Штатов. 

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