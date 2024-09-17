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Военное обозрение

Дания анонсировала поставку Киеву ещё одной партии американских истребителей F-16 до конца года

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Источник изображения: topwar.ru

Украина до конца года получит еще одну партию истребителей F-16, поставку самолетов произведет Дания. Об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

Дания готовит к передаче Украине еще одну партию американских истребителей F-16, точные сроки поставки и количество самолетов не разглашаются в «интересах безопасности». Известно лишь то, что самолеты прибудут до конца года. Всего датчане обещали Зеленскому 19 самолетов, а судя по публикациям украинской прессы, первая партия тоже была из Дании, в нее входило десять истребителей. Возможно, что Киев получит остальные девять. Но тут нужно помнить, что один истребитель Киев уже потерял вместе с пилотом якобы от «дружеского огня».

Дания поставит дополнительные самолеты F-16 во второй половине 2024 года

- заявил Поульсен.

Предполагается, что вместе с самолетами Украина получит подготовленных техников и пилотов, завершивших обучение, это обязательное требование союзников Киева.

Также Киев ожидает поступления истребителей от Нидерландов, первые самолеты голландцы обещали тоже поставить до конца года, но их количество неизвестно. Всего Амстердам планирует к передаче Киеву 24 истребителя F-16, но пока передает лишь запчасти и оборудование для ремонта самолетов.

F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания. Без этого они не летают. Нидерланды передают материалы стоимостью 80 миллионов евро. Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, основные материалы для обслуживания, специализированные инструменты и лестницы

,

- прокомментировал эти поставки министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

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