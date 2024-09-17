Дания анонсировала поставку Киеву ещё одной партии американских истребителей F-16 до конца года

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Украина до конца года получит еще одну партию истребителей F-16, поставку самолетов произведет Дания. Об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.
Дания готовит к передаче Украине еще одну партию американских истребителей F-16, точные сроки поставки и количество самолетов не разглашаются в «интересах безопасности». Известно лишь то, что самолеты прибудут до конца года. Всего датчане обещали Зеленскому 19 самолетов, а судя по публикациям украинской прессы, первая партия тоже была из Дании, в нее входило десять истребителей. Возможно, что Киев получит остальные девять. Но тут нужно помнить, что один истребитель Киев уже потерял вместе с пилотом якобы от «дружеского огня».
- заявил Поульсен.
Предполагается, что вместе с самолетами Украина получит подготовленных техников и пилотов, завершивших обучение, это обязательное требование союзников Киева.
Также Киев ожидает поступления истребителей от Нидерландов, первые самолеты голландцы обещали тоже поставить до конца года, но их количество неизвестно. Всего Амстердам планирует к передаче Киеву 24 истребителя F-16, но пока передает лишь запчасти и оборудование для ремонта самолетов.
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- прокомментировал эти поставки министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.