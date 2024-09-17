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ТАСС

Шольц призвал изучить возможности для запуска мирного процесса по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

По мнению канцлера ФРГ, "сейчас время посмотреть, что возможно"

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым изучить возможности запуска мирного процесса по Украине. Об этом он заявил журналистам во время визита в Астану.

Шольц утверждал, что ФРГ продолжит поддержку Киева. "Для нас также ясно, что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития [ситуации]", - приводит его слова пресс-служба германского кабмина. По мнению Шольца, "сейчас время посмотреть, что возможно".

При этом канцлер в очередной раз обвинил Россию в агрессивных действиях и заявил, что она, на его взгляд, в любое время могла бы способствовать завершению конфликта.

11 сентября Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что необходимо провести еще одну конференцию по урегулированию украинского конфликта, в которой должна принять участие Россия. 8 сентября в интервью телеканалу ZDF он отмечал, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру, и высказался за участие России в новом саммите с целью урегулирования кризиса. Канцлер утверждал, что "в любом случае" будет проведена новая конференция.

12 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине заявил, что Россия привержена урегулированию украинского кризиса, но не наблюдает встречной готовности к честной дипломатии. 

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Германия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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