Дроны-камикадзе "Куб" за выходные уничтожили украинские РСЗО, самоходку и гаубицу

Управляемые барражирующие боеприпасы "Куб", предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Реактивная система залпового огня (РСЗО), гаубица, самоходная артиллерийская установка (САУ) и бронемашина Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены российскими дронами-камикадзе "Куб" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"В минувшие выходные все запущенные УББ (управляемые боевые блоки - прим. ТАСС) точно поразили разведанные цели ВСУ. В их числе были, в частности, реактивная система залпового огня, гаубица, самоходная артиллерийская установка, боевая бронемашина. В настоящее время УББ "Куб" массово поступают в войска и активно используются на всех направлениях СВО", - отметили в концерне, опубликовав в Telegram-канале видео поражения целей.

Управляемые барражирующие боеприпасы "Куб", предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. В конце 2023 года впервые сообщалось об отгрузке модернизированных беспилотников "Куб" с боевой частью повышенного могущества.