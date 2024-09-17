Интервью с Сарой Вагенкнехт: "Что такое коммунизм? Создание ГДР вряд ли можно назвать разумной идеей" (Der Tagesspiegel, Германия)

Сара Вагенкнехт призвала Украину готовиться к компромиссам с Россией

Украина должна готовиться к переговорам и компромиссам с Россией, особенно если хочет достичь своей цели — вступления в НАТО, подчеркнула Сара Вагенкнехт в интервью Der Tagesspiegel. Стратегия снабжения Киева оружием для "победы" в войне провалилась. Нельзя допустить прямого вмешательства НАТО в конфликт — иначе вся Европа будет лежать в руинах.

Der Tagesspiegel: Госпожа Вагенкнехт, если бы это зависело от вас, в Германии больше не было бы процедуры предоставления убежища. Насколько важную роль для Вас играет фундаментальное право на убежище?

Сара Вагенкнехт, лидер партии Союз Сары Вагенкнехт: Людям, которые подвергаются преследованиям, должна быть предоставлена защита. Но они необязательно должны получать ее в Германии. Нынешний закон о порядке предоставления убежища не работает. Мы бросаем на произвол судьбы тех, кто не способен заплатить преступникам-контрабандистам. Но люди, которые платят им и таким образом попадают в ЕС и в какой-то момент — в Германию, почти все они могут остаться, хотя только 1% получает защиту в соответствии с процедурой закона об убежище.

Значит ли это, что многие люди, бегущие в Европу, не нуждаются в защите?

Большинство из них хотят лучшей жизни. Это понятно, но их переизбыток наводняет нашу страну. В Германии не хватает 700 тысяч квартир. И мы должны принимать еще несколько сотен тысяч человек ежегодно? Поиск квартиры в Берлине или других крупных городах уже превратился в сущий кошмар.

Жилье было в дефиците еще до роста числа беженцев — потому, в частности, что города не были спроектированы с учетом такого спроса.

Это правда. Но приток беженцев усугубляет проблемы. Ситуация во многих школах также катастрофическая: не хватает учителей, а в бедных районах большинство детей зачастую не знают немецкого языка. К этому добавляются культурные проблемы, радикализация и исламизм.

Жесткая позиция Германии по возвращению всех беженцев сотрясла бы фундаментальные принципы, на которых основывался Европейский союз. Это де-факто повторное введение Дублинских правил, в свое время отмененных Ангелой Меркель. В результате возникнет огромный отток мигрантов. Как только Германия перестанет быть одной из стран назначения, гораздо меньше людей поедут в Европу.

Европейская система предоставления убежища действительно не работает. Однако может ли Германия, будучи ведущей европейской державой, так упрощать себе жизнь?

Какой может быть альтернатива? Что премьер-министры АдГ в какой-то момент покончат со всеми проблемами? Я считаю, что мы должны отменить экономические санкции против Сирии. Гражданская война закончилась. Почему в прошлом из Сирии почти не приезжали беженцы — набиралось, может быть, 100 человек в год, которые действительно подвергались политическим преследованиям? Сирия всегда была диктатурой, но до гражданской войны она оставалась сравнительно процветающей страной. Сейчас она лежит в руинах, потому что чрезвычайно жесткие экономические санкции препятствуют восстановлению. И мы считаем гуманитарным актом тот факт, что сирийские врачи сейчас работают в немецких больницах.

И поэтому Германия должна теперь сотрудничать с Сирией, а может быть, и с талибами* в Афганистане?

Я выступаю за то, чтобы больше не предоставлять дополнительное убежище вновь прибывающим сирийцам, а вместо этого помогать восстанавливать страну. В Германии проживает почти миллион сирийцев. Некоторые из них хорошо интегрировались, другие — нет. И это проблема.

Как же Вы поступили бы с теми, кто уже здесь?

Многие интегрировались, они живут здесь уже почти десять лет, завели семьи, стали частью нашего общества. Но к другим это не относится. Они по-прежнему сидят на пособии, работают нелегально, презирают наше государство и хотят халифата. Тем, кто не хочет становиться частью нашего общества, возможно, будет лучше в Сирии.

Собственно, Вы говорите о том, что депутаты от "Альтернативы для Германии" называет "реэмиграцией".

Я говорю о том, чтобы включить красный свет для тех, кто хочет приехать в Германию. И что нужно помочь Сирии снова создать перспективы для своего населения. В том числе и потому, что было бы лучше, если бы те, кто так и не приехал в Германию, вернулись обратно. Недавно я разговаривала с одним сирийцем в Сааре. Днем он работает в компании "Зааршталь", а вечером водит такси, чтобы выплачивать кредит за свой маленький дом. Он женился и стал отцом. Политики, заставляющие таких людей бояться, что их отправят обратно, поступают безответственно.

Вы упомянули гражданские пособия. В таком виде они тоже бессмысленны?

Нам нужно нормальное страхование от безработицы, основанное на последнем доходе, на период, пока человек снова не найдет себе приемлемую работу. Пособие слишком мало для тех, кто попал в эту ситуацию не по своей вине, и слишком велико для тех, кто работает нелегально — или вообще не хочет работать. Почти половина получателей пособия сегодня — не граждане Германии. Налицо явные злоупотребления. В итоге пособие гражданина стало крайне непопулярным. Когда его заменили на Hartz IV (другой тип пособия, для долговременно безработных, — прим. ИноСМИ), прошли массовые демонстрации. Теперь "светофорная" коалиция де-факто решила вернуться к Hartz IV, что вызвало бурные аплодисменты общественности. Страдают родители-одиночки, которые сидят на пособии из-за нехватки мест в детских садах, и рабочие, которые из-за неправильных решений коалиции теряют работу и спустя год становятся получателями пособия. Люди теряют высокооплачиваемую работу, потому что правительство вытесняет компании из страны высокими ценами на энергоносители, плохой системой образования и обветшалой инфраструктурой. Они не должны оказываться на дне. Люди, выплатившие социальные отчисления, должны получать пособие по безработице до тех пор, пока им снова не предложат приемлемую работу.

А те, кто не мог выплачивать? Неважно, как вы это назовете. Вы не сможете отменить поддержку идеи базового дохода.

Они должны получать социальную помощь. Можете называть ее доходом гражданина, если угодно.

Госпожа Вагенкнехт, что для вас значит термин "левый националист"?

Ничего. Националисты не являются левыми.

Вас обвиняют в том, что вы левая националистка.

Каждое правительство обязано представлять интересы прежде всего своего народа. Не интересы экономической элиты, не интересы другой страны. Это и есть демократия, и она не имеет ничего общего с национализмом.

Значит, "Наша страна прежде всего", как на плакатах "Альтернативы для Германии"?

Вы снова идете по этому глупому пути?

Вы по-прежнему считаете себя левой?

Я бы больше не использовала этот ярлык, потому что люди не могут себя так характеризовать. Важные для меня цели — это социальная справедливость, достойная зарплата, хорошие пенсии, уменьшение неравенства. Раньше такими были приоритеты левых сил.

Вы говорите, что являетесь партией разума. Является ли коммунизм разумной идеологией?

Что такое коммунизм? Идея основания ГДР вряд ли была разумной.

Слишком простой ответ. Правилен ли взгляд коммунистов на общество — или нет?

Если понимать Маркса буквально, то он воспринимал социализм как разновидность меритократии. В этом нет ничего плохого, но Маркс предполагал необходимость плановой экономики без частной собственности на средства производства. История опровергла эту модель. Однако в идее о том, что благосостояние человека зависит от результатов его собственного труда и приложенных им усилий, заключалось и обещание прогресса социальной рыночной экономики, которое сегодня уже не выполняется. Согласно Марксу, при коммунизме должен действовать принцип "каждому по потребностям". Я не думаю, что это осуществимо. Нам нужны стимулы и упор на эффективность.

Раньше все было иначе.

В девяностые годы я уже выступала за конкуренцию и принцип эффективности. Только тогда я защищала развалившуюся ГДР из некоего чувства неповиновения. Но просто поразительно, до какой степени мои давние высказывания вдруг снова всплывают в памяти после того, как мы основали собственную партию. Ангела Меркель и Катрин Геринг-Эккардт когда-то были секретарями компартии по агитации и пропаганде. Полагаю, если поискать, можно найти у них несколько хороших цитат.

Есть ли цитаты из вашей юности, о которых вы жалеете?

Нет. Тогда у меня была позиция, которой я сейчас уже не придерживаюсь. Нормально, что на протяжении жизни человек может поменять мнение.

Были ли вы наивны в юности?

В те времена мной двигало чувство непокорности. Я была в числе тех, кто критиковал ГДР, даже когда она еще существовала. Поэтому мне не разрешали учиться. Затем коммунизм пал. Тогда я надеялась, что в ГДР мы построим реформированный, привлекательный социализм. Именно поэтому я вступила в партию незадолго до конца, когда многие уже уходили. И я презирала тех, кто раньше защищал ГДР с пеной у рта, а потом, когда ситуация поменялась, не нашел для нее ни одного доброго слова. Чтобы выделиться на фоне конформистов, я говорила довольно странные вещи.

Какой совет Вы бы дали юной Саре Вагенкнехт сегодня?

Неприятие — плохой советчик. Не стоит отвергать позиции только потому, что их придерживаются люди, которые по каким-то причинам — даже веским — вам не нравятся.

Госпожа Вагенкнехт, вы призываете к переговорам с Кремлем. Если бы Владимир Путин сидел сейчас здесь, и у Вас был мандат на переговоры, что бы Вы ему предложили?

Перестать поставлять оружие, если он согласится на немедленное прекращение огня по нынешней линии фронта. А потом вам пришлось бы договариваться о том, что произойдет в тех районах, где сейчас находятся русские. Правильнее всего было бы спросить жителей Донбасса и Крыма на референдуме под наблюдением ООН, в какой стране они хотят жить.

Вы всегда руководствуетесь идеями компромисса. Какое отношение они имеют к ситуации, когда одна страна в нарушение международного права жестоко вторгается в другую?

Этот конфликт нельзя закончить без компромисса.

Значит, Владимир Путин заслужил право на компромисс, вторгнувшись на Украину?

Какое решение предложите Вы, чтобы положить конец смертям? По-прежнему прикрываться благочестивой моралью? Чтобы НАТО напрямую вмешалось в конфликт, и вся Европа в результате лежала в руинах? Стратегия снабжения Украины оружием для победы в войне провалилась.

Может ли быть правильный компромисс в неправильной ситуации?

Любая война — это неправильно, это преступление. Но сколько стран превратилось в "несостоявшиеся государств" из-за войн Вашингтона, приведших к многомиллионным жертвам? Сколько семей было убито в результате атак американских беспилотников? США и сегодня оккупируют значительную часть сирийских нефтяных месторождений. Турция удерживает территории в Сирии и северном Ираке. Но должны ли погибнуть еще сотни тысяч людей, чтобы доказать, что Путин не прав?

От чего должна отказаться Украина, чтобы сделать возможным мирное урегулирование?

Она должна быть готова к переговорам и компромиссам, особенно в отношении своей цели — вступления в НАТО.

Горячие споры вызывают также действия Израиля в секторе Газа. Центральный совет евреев Германии обвиняет Вашу партию в пропаганде ненависти к Израилю и теорий заговора.

Я считаю прискорбным, что Центральный совет евреев не признает никаких различий между Израилем и правительством Нетаньяху. Согласно этой логике, около половины израильского населения должно ненавидеть Израиль, потому что по крайней мере столько же не согласно с жестокой кампанией мести в секторе Газа, которая уже привела к гибели сорока тысяч мирных жителей.

Бегло коснемся Бранденбурга. Дитмар Войдке (немецкий политики, член СДПГ, — прим. ИноСМИ) не хочет вести с вами переговоры. Он отвергает любые потенциальные переговоры о коалиции с Вами лично.

Полагаю, господин Войдке похож на большинство политиков: после выборов это уже не тот человек, что до них. Не очень-то честно.

Многие местные политики сообщают о нападениях; недавно Вы стали жертвой нападения, когда в Вас бросили пакетом краски в Эрфурте. Вас беспокоят такие настроения?

Конечно, они меня пугают. Я сторонник четких высказываний и жесткой критики политических оппонентов. Но всему есть пределы. Если меня публично называют "Владимирой Путиной" или даже "ожившим пактом Молотова-Риббентропа", значит, уровень допустимого в политическом противостоянии упал гораздо ниже приемлемого.

Госпожа Вагенкнехт, что Вы делаете, чтобы предотвратить возникновение вокруг Вас постсталинского культа личности?

О Боже. Мы только что говорили о минимально приемлемом уровне поведения. То же относится и к выбору вопросов для интервью.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России