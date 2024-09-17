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Соединенные Штаты не смогут поддерживать Украину «столько, сколько требуется», поскольку у Киева кончается живая сила. Об этом сообщает The Washington Post.

У Украины недостаточно людского ресурса, чтобы продолжать противостояние с Россией. Истощенная украинская армия несет очень большие потери от российских беспилотников, эта война не похожа на другие. Таким образом, заявления Белого дома о том, что США будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, уже не соответствует реалиям конфликта. Украина не способна вести войну с Россией на истощение, у нее просто нет для этого людей.

У Украины недостаточно военных, чтобы бесконечно вести затяжную войну на истощение,

- пишет WP.

По версии американского издания, все идет к тому, что Киеву придется согласиться на условия России, чтобы урегулировать конфликт. Украинские военные говорят об усталости от войны, некоторые воюют уже третий год без перерыва. Даже американское оружие не поможет Киеву, так как кончаются солдаты.

О больших потерях ВСУ говорят не только российские ресурсы, но и украинские. Последняя авантюра Зеленского с вторжением в Курскую область преследовала сугубо политические цели, но гибнут в ней украинские солдаты. Вместо того чтобы вывести войска и сохранить их, нелегитимный «президент» приказывает продолжить операцию, потому что ему нужна «хорошая картинка» перед поездкой в Вашингтон. А потом возникает вопрос, откуда на Украине такие огромные кладбища?