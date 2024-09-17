Economist: США не хотят рисковать "перезагрузкой" с Россией

Как пишет журнал, Соединенные Штаты не согласилась на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не хочет ставить под угрозу будущую "перезагрузку" отношений с Москвой, поэтому пока не согласилась на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на официальных лиц.

Как отмечает издание, американские власти постоянно меняют причину отказа в разрешении использовать их оружие для ударов по объектам на территории России. Несколько официальных лиц предположили, что администрация не хочет "ставить под угрозу будущую "перезагрузку" отношений с Москвой". Другие чиновники утверждают, что снятие этих ограничений не изменит стратегическую ситуацию для ВСУ.

При этом The Economist подчеркивает, что почти наверняка настоящая причина нежелания Байдена менять подход в этом вопросе заключается в страхе эскалации отношений с Россией.

Издание также указывает, что даже если Байден все же уступит после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, то, скорее всего, об этом не будет объявлено официально. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось".