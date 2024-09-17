По словам дипломата, американские чиновники "сознались журналистам, что по нормативам тратят всего 10 минут на проверку документов потенциального иностранного бойца"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на детали биографии подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Раута. Ранее он вербовал афганцев для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

"Еще в марте 2023 года репортеры The New York Times Джастин Шек и Томас Гиббонс внимательно изучили более 100 страниц документов американских "волонтерских групп" на Украине и опросили более 30 наемников, сборщиков средств, доноров ВСУ, американских и украинских чиновников, - говорится в записи Захаровой в Telegram-канале. - Среди составленных ими жизнеописаний махровых прохиндеев и мошенников фигурирует и фамилия… Кого бы вы думали? Райана Раута - того самого стрелка, который караулил Дональда Трампа у гольф-клуба. Бывший строитель из Гринсборо заразился идеями поставок "пушечного мяса" для ВСУ и занялся поиском рекрутов среди бывших афганских военнослужащих, бежавших от Талибана (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС) в сопредельные страны. Собирался нелегально переправлять их на Украину из Ирана и Пакистана и даже бахвалился, что планирует закупать там фальшивые паспорта, поскольку Пакистан - "это очень коррумпированная страна".

"Как следует из заметки, у Раута в украинских делишках подобралась отличная компания из соотечественников", - отметила дипломат, приведя ряд примеров.

По словам Захаровой, американские чиновники "сознались журналистам, что по нормативам тратят всего 10 минут на проверку документов потенциального иностранного бойца". "То есть в рядах ВСУ может оказаться совершенно любой человек - получить доступ к огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, - говорится в записи. - Именно поэтому они сбивают самолеты со своими военнопленными и переданные им американские F-16. В том числе и поэтому Россия бьет во все колокола, привлекая внимание к проблеме атомных станций, которые систематически обстреливаются киевским режимом".

Состав ВСУ

По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский "как магнит притягивает на Украину не просто некомпетентный сброд, в ряды его боевиков-неонацистов идут откровенные отморозки". "И западным читателям The New York Times, и всем остальным должно быть понятно, что из себя представляет изнанка разноплановой "помощи" укронацистам со стороны Запада, - отметила дипломат. - Даже на уровне таких вот "активистов из народа". И задуматься, чем эти лишенные остатков совести люди будут заниматься у себя на родине, когда им наскучит играть в защитников "незалежной".

"Кстати, потом те из них, кто выживет, вернутся в США. И продолжат дело Раута - стрельбу по своим", - указала Захарова.