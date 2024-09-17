"Печат": в Сербии размышляют об альтернативе ЕС в лице БРИКС

Путин пригласил Вучича приехать на саммит БРИКС в Казани, сообщает "Печат". Ответ президента Сербии был уклончивым, окончательное решение будет принято в середине октября. По словам автора, на это у Белграда есть определенные причины.

Филип Родич

Что для Сербии означает приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина своему сербскому коллеге Александру Вучичу приехать на саммит БРИКС, и сможет ли тот расчистить "пятачок перед воротами"? Не только тот, о котором Александр Вучич говорил, отвечая на приглашение.

"Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате "БРИКС аутрич", — сказал президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером правительства Сербии Александром Вулиным четвертого сентября во Владивостоке. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров пригласил и председателя Народной скупщины Ану Брнабич, а также главу сербской дипломатии Марко Джурича. На приглашение, а точнее предложение Александр Вучич ответил сдержаннее, чем можно было бы ожидать, но, учитывая ситуацию, в которой находится Сербия, совершенно рационально. Он сказал, что в этот период Сербия ожидает очень много важных иностранных гостей. "Посмотрим", — заявил Александр Вучич, отметив, что, как бы общественность ни интерпретировала его несколько неудачную формулировку о "напряженности на пятачке перед воротами", он не отвергал и не принимал приглашение от Москвы. Александр Вучич подчеркнул, что решение о его личном участии в саммите в Казани, будет принято в середине октября.

Сам Александр Вулин, которому на встрече Владимир Путин повторил приглашение президенту Сербии приехать в Казань, сказал, что он "очень хотел бы", чтобы Александр Вучич присутствовал на саммите в Казани, но решение, которое примет президент, "будет максимально соответствовать интересам Сербии и всех сербов". Каким может быть решение, возможно, предвещает тот факт, что после возвращения из Владивостока Александр Вулин почти сразу снова отправился в Россию, но на этот раз в Санкт-Петербург. Там он принял участие в крайне важной встрече высокопоставленных представителей государств в формате БРИКС+, проходившей с 10 по 12 октября.

Почему Вучич так сдержан?

В нормальных обстоятельствах (а обстоятельства в международных отношениях давно таковыми не являются) нет ничего более нормального, чем президенту одного государства принять приглашение президента другого государства, особенно если это лидер мировой державы, и приглашает он на саммит, где присутствовать будут и лидеры нескольких других мировых держав (в Казань приедут лидеры первой, третьей и четвертой экономик мира). Это бесспорно. Проблема, однако, в том, что ситуация давно не нормальная, и это уже постепенно входит в норму да так, что нормальное теперь преподносится как ненормальное. В этих ненормальных условиях представитель Европейской комиссии Петер Стано заявляет Сербии, что ее отношения с Россией "не могут быть нормальными". Из Германии нам говорят, что мы не должны дружить с "военными преступниками", и речь идет не о приезде в Белград внука человека, чья "служба в СС не доказана", то есть немецкого канцлера Олафа Шольца. Нет, речь идет о поездке Вулина во Владивосток.

Аналогичное послание, правда, чуть более витиеватое, пришло к нам через официальный канал американского конгресса — пропагандистскую службу "Голос Америки"*. Оттуда нам сообщают, что ради собственных интересов мы не должны улучшать отношения с Россией и Китаем (остальные члены БРИКС подразумеваются). Собеседникам "Голоса Америки"* не понравилась не только встреча Вулина с Путиным, но и поездка министра внутренних дел Ивицы Дачича на форум по безопасности в Китай. "Голос Америки"* сообщил, что "эксперт американского Центра стратегических и международных исследований" оценивает контакты высокопоставленных сербских руководителей со своими российскими и китайскими коллегами как "действия страны, которая выбрала мерилом партнерства с другими государствами продуктивность отношений между ними". Не стоит выстраивать партнерство с теми, кто предлагает его на равноправной основе, а нужно сотрудничать с теми, кто ставят сотрудничество в зависимость от неприемлемых требований, например, от отказа от Косово и Метохии. Значит, мерилом партнерства должна быть не продуктивность отношений, а, наверное, повиновение давлению. А оно более чем сильное для такой страны, как Сербия с ее проблемами. Поэтому Александр Вучич так и ответил на приглашение Владимира Путина, а не потому что Вучич не успевает на "саммит нормального мира". Тем не менее остается надежда, что Вулин был прав, когда говорил, что ожидает решения, соответствующего сербским интересам и доказывающего, что мы остаемся, несмотря на проблемы, суверенной и свободной страной.

Продуктивные отношения

Противоположностью этого западного давления, как удачно выразился "эксперт" из независимого центра, который финансируют лидеры американского ВПК, являются продуктивные отношения, которые Сербия поддерживает с членами БРИКС, с теми, кто хочет вступить в это объединение, и теми, чьи высокопоставленные представители будут присутствовать на саммите, несмотря на то, что являются членами НАТО. Пример — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна, кстати, официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Если оставить в стороне экономику и торговлю (с Косово и Метохией торговать невозможно), то продуктивные отношения с этим геополитическим полюсом выражаются в том, что большинство членов БРИКС и близких к этому объединению стран не признали отделение Косово и не давят на нас, чтобы мы сделали это, в отличие от коллективного Запада. Ни одно из пяти государств-основателей БРИКС: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР — не признало провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, а из пяти стран, которые присоединились к БРИКС с прошлого саммита в Южно-Африканской Республике, две не признали отделение (Иран и Эфиопия), две признали (ОАЭ, Саудовская Аравия). Пятое, Египет, занимает промежуточную позицию, так как правительство Мухаммеда Мурси, которое пришло к власти во время Арабской весны, признало отделение, а то, которое пришло ему на смену под руководством Фаттаха ас-Сиси, это признание "заморозило" и ведет себя так, как будто Косово и Метохия — неприкосновенная часть Сербии. Схожей позиции придерживаются и те государства, которые подали заявку на членство или заинтересованы в нем. Отделение южного сербского региона не признают Ангола, Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирак, Казахстан, ДР Конго, Куба, Лаос, Мьянма, Нигерия, Никарагуа и Сирия, а признание подписали Бангладеш, Колумбия, Мальдивы, Малайзия, Перу, Пакистан, Таиланд и Турция.

В отличие от менталитета давления и шантажа, который доминирует на Западе даже в отношении тех государств, которые уже стали частью "семьи" (посмотрите, как издеваются над Венгрией), БРИКС основан на сотрудничестве, взаимопонимании, уважении к разным интересам, абсолютному соблюдению суверенитета и невмешательстве в отношения других государств. Об этом хорошо известно и сербской общественности. Согласно опросу, опубликованному в октябре прошлого года RT Balkan, 71,4% граждан, а точнее три четверти опрошенных, полностью поддерживают сотрудничество с БРИКС. С другой стороны, согласно опросу Ipsos, проведенному в апреле текущего года, поддержка членства в ЕС упала до 35%, и это без привязки к проблеме признания независимости Косово и Метохии.

Но тут есть еще одна важная вещь, которую нужно отметить. В последние годы значение Сербии на международной политической арене уже совсем не то, каким нам его преподносят прозападные СМИ, аналитики и политики. Сербия больше не "изолированная" страна, которую "никто не уважает" и которая "безуспешно пытается усидеть на двух стульях". Теперь за лояльность Сербии, можно сказать откровенно, борются два доминирующих мировых блока. И этот результат — об этом тоже можно говорить откровенно — достигнут благодаря сбалансированной внешней политике, которая включает и отказ от санкций против Российской Федерации, и закупку самолетов Rafale, и даже заявления о "напряженности на пятачке перед воротами". А когда придет время делать выбор, нужно помнить слова Александра Вулина: "БРИКС не требует ничего от Сербии, но может предложить больше, чем требует Сербия, тогда как Европейский Союз требует все от нас, но что он предлагает, я сам точно не скажу". Турция, обладающая богатым многолетним опытом "вступления" в Европейский Союз, это уже поняла и встала на путь "нормального мира".

* внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента, прим. ред.