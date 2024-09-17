Войти
ИноСМИ

Будет ли Сербия на (в) БРИКС? (Печат, Сербия)

188
0
0
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

"Печат": в Сербии размышляют об альтернативе ЕС в лице БРИКС

Путин пригласил Вучича приехать на саммит БРИКС в Казани, сообщает "Печат". Ответ президента Сербии был уклончивым, окончательное решение будет принято в середине октября. По словам автора, на это у Белграда есть определенные причины.

Филип Родич

Что для Сербии означает приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина своему сербскому коллеге Александру Вучичу приехать на саммит БРИКС, и сможет ли тот расчистить "пятачок перед воротами"? Не только тот, о котором Александр Вучич говорил, отвечая на приглашение.

"Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате "БРИКС аутрич", — сказал президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером правительства Сербии Александром Вулиным четвертого сентября во Владивостоке. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров пригласил и председателя Народной скупщины Ану Брнабич, а также главу сербской дипломатии Марко Джурича. На приглашение, а точнее предложение Александр Вучич ответил сдержаннее, чем можно было бы ожидать, но, учитывая ситуацию, в которой находится Сербия, совершенно рационально. Он сказал, что в этот период Сербия ожидает очень много важных иностранных гостей. "Посмотрим", — заявил Александр Вучич, отметив, что, как бы общественность ни интерпретировала его несколько неудачную формулировку о "напряженности на пятачке перед воротами", он не отвергал и не принимал приглашение от Москвы. Александр Вучич подчеркнул, что решение о его личном участии в саммите в Казани, будет принято в середине октября.

Сам Александр Вулин, которому на встрече Владимир Путин повторил приглашение президенту Сербии приехать в Казань, сказал, что он "очень хотел бы", чтобы Александр Вучич присутствовал на саммите в Казани, но решение, которое примет президент, "будет максимально соответствовать интересам Сербии и всех сербов". Каким может быть решение, возможно, предвещает тот факт, что после возвращения из Владивостока Александр Вулин почти сразу снова отправился в Россию, но на этот раз в Санкт-Петербург. Там он принял участие в крайне важной встрече высокопоставленных представителей государств в формате БРИКС+, проходившей с 10 по 12 октября.

Почему Вучич так сдержан?

В нормальных обстоятельствах (а обстоятельства в международных отношениях давно таковыми не являются) нет ничего более нормального, чем президенту одного государства принять приглашение президента другого государства, особенно если это лидер мировой державы, и приглашает он на саммит, где присутствовать будут и лидеры нескольких других мировых держав (в Казань приедут лидеры первой, третьей и четвертой экономик мира). Это бесспорно. Проблема, однако, в том, что ситуация давно не нормальная, и это уже постепенно входит в норму да так, что нормальное теперь преподносится как ненормальное. В этих ненормальных условиях представитель Европейской комиссии Петер Стано заявляет Сербии, что ее отношения с Россией "не могут быть нормальными". Из Германии нам говорят, что мы не должны дружить с "военными преступниками", и речь идет не о приезде в Белград внука человека, чья "служба в СС не доказана", то есть немецкого канцлера Олафа Шольца. Нет, речь идет о поездке Вулина во Владивосток.

Аналогичное послание, правда, чуть более витиеватое, пришло к нам через официальный канал американского конгресса — пропагандистскую службу "Голос Америки"*. Оттуда нам сообщают, что ради собственных интересов мы не должны улучшать отношения с Россией и Китаем (остальные члены БРИКС подразумеваются). Собеседникам "Голоса Америки"* не понравилась не только встреча Вулина с Путиным, но и поездка министра внутренних дел Ивицы Дачича на форум по безопасности в Китай. "Голос Америки"* сообщил, что "эксперт американского Центра стратегических и международных исследований" оценивает контакты высокопоставленных сербских руководителей со своими российскими и китайскими коллегами как "действия страны, которая выбрала мерилом партнерства с другими государствами продуктивность отношений между ними". Не стоит выстраивать партнерство с теми, кто предлагает его на равноправной основе, а нужно сотрудничать с теми, кто ставят сотрудничество в зависимость от неприемлемых требований, например, от отказа от Косово и Метохии. Значит, мерилом партнерства должна быть не продуктивность отношений, а, наверное, повиновение давлению. А оно более чем сильное для такой страны, как Сербия с ее проблемами. Поэтому Александр Вучич так и ответил на приглашение Владимира Путина, а не потому что Вучич не успевает на "саммит нормального мира". Тем не менее остается надежда, что Вулин был прав, когда говорил, что ожидает решения, соответствующего сербским интересам и доказывающего, что мы остаемся, несмотря на проблемы, суверенной и свободной страной.

Продуктивные отношения

Противоположностью этого западного давления, как удачно выразился "эксперт" из независимого центра, который финансируют лидеры американского ВПК, являются продуктивные отношения, которые Сербия поддерживает с членами БРИКС, с теми, кто хочет вступить в это объединение, и теми, чьи высокопоставленные представители будут присутствовать на саммите, несмотря на то, что являются членами НАТО. Пример — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна, кстати, официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Если оставить в стороне экономику и торговлю (с Косово и Метохией торговать невозможно), то продуктивные отношения с этим геополитическим полюсом выражаются в том, что большинство членов БРИКС и близких к этому объединению стран не признали отделение Косово и не давят на нас, чтобы мы сделали это, в отличие от коллективного Запада. Ни одно из пяти государств-основателей БРИКС: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР — не признало провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, а из пяти стран, которые присоединились к БРИКС с прошлого саммита в Южно-Африканской Республике, две не признали отделение (Иран и Эфиопия), две признали (ОАЭ, Саудовская Аравия). Пятое, Египет, занимает промежуточную позицию, так как правительство Мухаммеда Мурси, которое пришло к власти во время Арабской весны, признало отделение, а то, которое пришло ему на смену под руководством Фаттаха ас-Сиси, это признание "заморозило" и ведет себя так, как будто Косово и Метохия — неприкосновенная часть Сербии. Схожей позиции придерживаются и те государства, которые подали заявку на членство или заинтересованы в нем. Отделение южного сербского региона не признают Ангола, Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирак, Казахстан, ДР Конго, Куба, Лаос, Мьянма, Нигерия, Никарагуа и Сирия, а признание подписали Бангладеш, Колумбия, Мальдивы, Малайзия, Перу, Пакистан, Таиланд и Турция.

В отличие от менталитета давления и шантажа, который доминирует на Западе даже в отношении тех государств, которые уже стали частью "семьи" (посмотрите, как издеваются над Венгрией), БРИКС основан на сотрудничестве, взаимопонимании, уважении к разным интересам, абсолютному соблюдению суверенитета и невмешательстве в отношения других государств. Об этом хорошо известно и сербской общественности. Согласно опросу, опубликованному в октябре прошлого года RT Balkan, 71,4% граждан, а точнее три четверти опрошенных, полностью поддерживают сотрудничество с БРИКС. С другой стороны, согласно опросу Ipsos, проведенному в апреле текущего года, поддержка членства в ЕС упала до 35%, и это без привязки к проблеме признания независимости Косово и Метохии.

Но тут есть еще одна важная вещь, которую нужно отметить. В последние годы значение Сербии на международной политической арене уже совсем не то, каким нам его преподносят прозападные СМИ, аналитики и политики. Сербия больше не "изолированная" страна, которую "никто не уважает" и которая "безуспешно пытается усидеть на двух стульях". Теперь за лояльность Сербии, можно сказать откровенно, борются два доминирующих мировых блока. И этот результат — об этом тоже можно говорить откровенно — достигнут благодаря сбалансированной внешней политике, которая включает и отказ от санкций против Российской Федерации, и закупку самолетов Rafale, и даже заявления о "напряженности на пятачке перед воротами". А когда придет время делать выбор, нужно помнить слова Александра Вулина: "БРИКС не требует ничего от Сербии, но может предложить больше, чем требует Сербия, тогда как Европейский Союз требует все от нас, но что он предлагает, я сам точно не скажу". Турция, обладающая богатым многолетним опытом "вступления" в Европейский Союз, это уже поняла и встала на путь "нормального мира".

* внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента, прим. ред.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Ангола
Бангладеш
Белоруссия
Боливия
Бразилия
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Германия
Египет
Индия
Ирак
Иран
Казахстан
Китай
Колумбия
Конго
Куба
Лаос
Малайзия
Мьянма
Нигерия
Никарагуа
ОАЭ
Пакистан
Перу
Россия
Саудовская Аравия
Сербия
Сирия
США
Таиланд
Турция
Эфиопия
ЮАР
Продукция
Rafale
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
БРИКС
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы