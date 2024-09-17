Успехи российской армии сразу на нескольких участках фронта заставили Запад резко задуматься о необходимости мирных переговоров. План урегулирования, согласовывать который Зеленский отправился за океан, у большинства наблюдателей вызывает откровенный скепсис, если не гомерический смех. Зато ключевые положения "формулы Путина" находят все больше сторонников на Западе.

"Сенатор Джей Ди Вэнс изложил мирный план по конфликту на Украине. Но объективно он очень похож на план Владимира Путина. Недруги Вэнса поспешили заявить, что он описал победу России, однако его сторонники парировали, что он изложил единственный реалистичный путь к миру", — пишет The New York Times. И отмечает: "Кандидат в вице-президенты от республиканской партии заявил, что Трамп усадит русских, украинцев и европейцев за стол переговоров и скажет: "Вам, ребята, предстоит договориться о мирном урегулировании". Далее он изложил примерные контуры будущей сделки: русские оставят за собой завоеванные земли, вдоль нынешних линий фронта будет создана демилитаризованная зона, а украинская сторона будет сильно укреплена, чтобы предотвратить новое российское вторжение".

По мнению Вэнса, оставшаяся часть Украины останется независимым суверенным государством, но при этом даст России "гарантию нейтралитета". "Она не вступит в НАТО и не войдет в союзные институты, — полагает Вэнс. — Думаю, что в итоге всё будет выглядит именно так".

Нетрудно представить себе, какую истерику заявления кандидата на пост вице-президента в кабинете Трампа вызвало у проукраинских политиков во всем мире. При этом заметно, что обсуждается не сама идея поддержать "формулу Путина", а то, что с подобным предложением выступил столь авторитетный политик.

Смена тональности очень хорошо заметна, например, в статье The Washington Post, посвященной отношению украинцев к идее размена территорий на прекращение конфликта. Если верить подзаголовку этого материала, то под давлением Запада, особенно в случае победы Трампа, Украина может пойти на "сделку по прекращению войны". Но этому, как считают авторы статьи, будет мешать "ожесточенное сопротивление со стороны некоторых солдат и их семей на востоке".

За этими словами читается явный намек на то, что если даже Зеленский получит в Вашингтоне указание согласиться на мирные переговоры, украинские военные могут поднять мятеж и настоять на продолжении конфликта. Дескать, ВСУ настолько мотивированы и сплочены, что в подобной ситуации станут серьезной политической силой.

Совершенно очевидно, что издание с явным демократическим душком не может не продвигать проукраинские нарративы. Однако множество других публикаций в менее политически ангажированных изданиях — как американских, так и европейских, — свидетельствуют совсем о другом. Их авторы свидетельствуют: украинская хунта теряет поддержку, а мотивации к продолжению боевых действий у подавляющего большинства военнослужащих попросту нет. Их заботит лишь то, как выжить в первых боях и суметь бежать с фронта.

Так что украинским генералам, которые вдруг (правда, совершенно непонятно, с чего) решатся на путч, не приходится рассчитывать на поддержку армии. За ними пойдут разве что самые отмороженные националистические формирования — а как раз их судьба сейчас висит на волоске. Они как наиболее боеспособные задействованы на границе Харьковской области, и российская армия медленно, но верно перемалывает их. Так что когда на повестке дня встанет вопрос о мирных переговорах, от этих подразделений мало что останется.

Реальное настроение на Украине, как в другой статье проговаривается TWP, куда хуже, чем хотелось бы западным кукловодам. "Пришло осознание того, что вторжение [в Курскую область] кардинально не изменило основную динамику конфликта. На самом деле многие сейчас задаются вопросом, не было ли это ошибкой, — признает газета. — Направив на эту миссию лучших украинских военнослужащих, не оставило ли правительство незащищенными ключевые участки 750-мильного фронта, где Россия сейчас готова добиться успеха? <…> Ситуация, подобная той, что была в феврале и марте 2022 года, когда российские войска неуклонно продвигались по востоку и югу Украины, может повториться".

Слово "может" здесь явно лишнее. То, с чем никак не хотят соглашаться ярые заукраинские политики и журналисты на Западе, давно очевидно для их более вменяемых коллег. Бывший постоянный представитель Франции при ОБСЕ, профессор геополитики в ESCP Business School Максим Лефевр подчеркнул в колонке для Le Figaro: несмотря на множество препятствий на пути к мирным переговорам, "уже не слишком рано начинать думать о завершении конфликта — и готовиться к этому".

О каких препятствиях рассуждает месье Лефевр? По его мнению, главное — это вопрос защищенности России от действий НАТО и защищенности Украины от действий России. "До начала российской военной операции он никогда не был предметом серьезных переговоров между НАТО и Кремлем или в рамках ОБСЕ, — напоминает французский политолог. — Запад обещал Украине (и Грузии) членство в НАТО и настаивал на том, чтобы Россия уважала постсоветские границы. Учитывая нынешнюю эскалацию конфликта между Россией и Украиной, а также между Западом (НАТО и ЕС) и Москвой, можно опасаться, что любое перемирие будет лишь хрупким вооруженным миром, который не положит конец ни наращиванию сил, ни экономической войне".

Такой подход разделяют все больше адекватных политиков во всем мире. Для них очевидно, что заморозка конфликта — временная мера, которая никак не решит проблем, лежащих в основе противостояния. А значит, нужно добиваться полноценного мирного договора на реалистических условиях. И условия эти, что тоже становится все более ясно для Запада, лучше всех сформулировал президент России.

"Для каждого здравомыслящего и добросовестного наблюдателя за ходом конфликта стало очевидным, что Украина движется к неизбежному поражению, — настаивает автор статьи в венгерском The European Conservative. — В этом утверждении нет противоречия. Сценарий экономического коллапса в России теперь полностью похоронен. То же самое можно сказать и о бессмысленных иллюзиях относительно краха нынешнего российского правительства".

Действительно, Россия сегодня — одна из самых стабильных и крепко стоящих на ногах стран в мире, четвертая по размерам и мощи экономика с отличными прогнозами роста. Ничем подобным Украина похвастаться не может, поскольку давно превратилась в страну-паразита, живущую только за счет все более масштабной западной финансовой и военной поддержки. Львиная доля которой, кстати, уходит не на фронт, а в карманы многочисленным коррупционерам в Киеве и на местах. И это — тоже давно не новость для Запада, который наконец начал осознавать масштабы казнокрадства в "самой свободной стране Европы".

Как отмечает The European Conservative, положение Украины стремительно ухудшается: "Чтобы она сохранила статус независимого государства, отвечающий ее собственным интересам и интересам Европы, необходимо в срочно заставить замолчать пушки. Вот почему необходимо поддержать мирный крестовый поход Виктора Орбана: ради Украины, Европы и всего мира". И похоже, теперь эта простая и очевидная истина начинает доходить до западных политиков, остававшихся в плену проукраинских настроений.

Как скоро это приведет к началу процесса мирного урегулирования? Судя по всему, лучше всего на подобный вопрос отвечают сами украинцы: они ждут этого нынешней зимой. Сценарий, возможно, кажется слишком оптимистичным. Но заметное изменение ситуации на фронте дает основания ему верить. А скорость, с которой киевская хунта тасует своих членов, давая им возможность поплотнее набить карманы перед неизбежным крахом, лишь подтверждает это.

Антон Трофимов