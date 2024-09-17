Украинские истребители на исходе: ВСУ потеряли еще два Су-27 и МиГ-29 (Military Watch Magazine, США)

MWM: потери Су-27 и МиГ-29 для ВСУ невосполнимы

Два Су-27 украинских ВВС были уничтожены российскими авиационными средствами, а наземные средства ПВО сбили украинский МиГ-29, пишет MWM. При этом в 1990-х годах Су-27 и МиГ-29 неизменно и с запасом превосходили свои американские аналоги F-15 и F-16.

Воздушные бои 15 сентября и, возможно, в поздние часы предыдущего дня привели к тому, что украинские ВВС потеряли три из считанных оставшихся истребителей. Министерство обороны России сообщило, что два истребителя Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или “Фланкёр”) украинских ВВС были уничтожены российскими авиационными средствами, в то время как наземные средства ПВО сбили украинский МиГ-29. Тяжелый истребитель Су-27 и средний истребитель МиГ-29 разрабатывались в Советском Союзе параллельно для создания комбинации средств высокой и низкой стоимости под стать F-15 и F-16 в США. Более крупный Су-27 имеет гораздо большую дальность полета, оснащен более мощным радаром и в целом гораздо эффективнее как истребитель завоевания превосходства в воздухе.

В ходе испытаний на Западе в 1990-х годах Су-27 и МиГ-29 неизменно и запасом превосходили свои американские аналоги F-15 и F-16, причем Су-27 считался лучшим в мире истребителем для воздушной борьбы за весь 20-й век. Украина унаследовала оба класса истребителей в значительных количествах после распада СССР и получила немало МиГ-29 со всей Восточной Европы с 2022 года, поскольку этот класс широко экспортировался в государства Варшавского договора в 1980-х и начале 1990-х годов. Поскольку Советский Союз никогда не экспортировал Су-27, кроме как в Китай, этот истребитель для поставок на Украину из стран Запада недоступен.

Преимущество Су-27 как истребителя завоевания превосходства в воздухе значительно ослабло с начала века, и сегодня этот самолет считается фактически устаревшим. Истребители понесли тяжелые потери в многочисленных столкновениях с российскими войсками с начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, причем о самых крупных потерях этого класса на сегодняшний день стало известно 5 марта 2022 года, когда четыре истребителя одновременно были потеряны в воздушном бою под Житомиром. Оставшаяся часть флота недавно понесла обширные потери из-за российских ракетных ударов по авиабазам.

На кадрах от 13 августа показано уничтожение истребителя на авиабазе Миргород. Кадры с беспилотника от 2 июля показали уничтожение еще двух Су-27 ракетными ударами. При этом еще два самолета на том же объекте получили серьезные повреждения и, возможно, не подлежат ремонту и восстановлению. Совсем недавно, 21 августа в 18:12 по местному времени, российская система ПВО средней дальности “Бук-М3” сбила украинский Су-27 после того, как пилот попытался сбросить управляемые планирующие бомбы на российские войска в Курской области.

© CC0 / Public Domain defenseimagery.mil/Maj Mathew T. MuttiСравнение масштаба F-16 (на первом плане) с Су-27

© CC0 / Public Domain defenseimagery.mil/Maj Mathew T. Mutti

Сравнение масштаба F-16 (на первом плане) с Су-27

В обозримом будущем Украина вряд ли получит истребитель со столь же впечатляющими летными характеристиками или дальностью полета, поскольку подержанные F-16 и Mirage 2000, которые могут поставить европейские государства, по размеру почти вдвое меньше Су-27, вдвое уступают ему по дальности и несут радары размером всего в треть советского. Таким образом потери украинских Су-27 поистине невосполнимы для ВСУ.